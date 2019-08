Èxit de participació a la 36a Caminada nocturna de Blanes

Més de 5.000 persones van participar dissabte a la nit a la 36a edició de la Caminada Popular Nit de Sant Bonós de Blanes, que s'ha convertit en l'edeveniment lúdic i esportiu més participatiu de l'estiu, després del Concurs Internacional de Focs d'Artifici.

Malgrat que té un caràcter no competitiu, la marxa l'aprofiten molts esportistes per entrenar-se. El més ràpid en aquesta ocasió va tornar a ser l'atleta blanenc Buba Sabaly, per tercera vegada consecutiva, però rebaixant encara uns segons més el seu propi temps: poc més de 25.30 minuts. Darrere d'ell, en segona posició, es va situar Enric Joan, i en la tercera el conegut ultrafondista blanenc Xavi Marina. Per la seva banda, en dones les tres més ràpides van ser Marta Romance, Laura Ruscalleda i Laura García.

Més enllà dels corredors van participar famílies senceres, grups d'amics disfressats, animals de companyia i, fins i tot, el gegantó de la Colla Gegantera de Blanes que fa molts anys es deixa veure per l'esdeveniment. Es tracta d'un personatge demoníac i se li reserva el dorsal 666.