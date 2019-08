«Els nens només mengen pizza i nuggets»

Com és que ha vingut a passar les vacances aquí?

Estem amb la família a l'Escala, hem vingut per relaxar-nos durant uns dies.

Quants són a la família?

Hem vingut amb la meva dona i el seu germà. També portem dos nens.

On s'allotgen?

En una «villa» de l'Escala.

Com van sentir a parlar d'aquest lloc?

Hem vingut a la Costa Brava durant molts anys. Ens encanta aquest lloc perquè ens agraden molt les platges de roques. A més, hi ha bons vols de Londres fins a Barcelona, prou assequibles si tens una família. Pots agafar un vol fins a Barcelona i després llogar un cotxe i explorar la Costa Brava.

Llavors es coneixen la zona! Quin és el seu lloc preferit?

Uh, això és una pregunta molt interessant [riu]. No sé com pronunciar-ho exactament, però Palafrugell. Hi ha molts bons restaurants i una platja molt bonica. És l'Espanya de veritat.

Han provat la gastronomia local?

Sí! El meu cunyat és molt fan del marisc, així que n'hem menjat moltíssim. I està molt i molt bo. Els nens, en canvi, només mengen pizza i «nuggets» de pollastre [riu].

Han fet amics per la zona?

Hem conegut a moltíssima gent molt simpàtica, tot i que en general estem més amb la família.

S'estan posant morenos?

Sí, la veritat és que el meu moreno no està malament per un anglès!