Super3 i com convertir la ficció en realitat (o que ho sembli)

La Família del Super3 va aterrar dissabte a la nit a Cap Roig en un espectacle que s'ha pogut veure en diversos punts de Catalunya, però que no va impedir que l'auditori de Calella de Palafrugell estigués gairebé ple. Possiblement aquest va ser l'espectacle amb un públic més diferent de l'edició d'aquest any del festival, amb centenars de nens (acompanyats dels pares) esperant veure i escoltar els ídols de la tele, aquesta vegada en carn i ossos i no a través del plasma. Els protagonistes no es van fer esperar. En Pau, l'Àlex, en Fluski i la Pati Pla van aparèixer en mig de l'auditori, rodejats de cares de petits incondicionals que volien que els responguessin als seus crits o que s'hi acostessin el més a prop possible, amb la mateixa admiració dels pares veient les expressions dels seus fills. La factoria Super3 no va decebre. Va posar la televisió dalt de l'escenari, amb les últimes cançons de «la família» i les que fa anys que funcionen millor, amb un missatge de respecte al medi ambient i portant la ficció al més similar a la realitat.