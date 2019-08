Castell d'Aro acollirà durant aquest cap de setmana la 20a edició del Mercat Medieval

Castell d'Aro acollirà el proper cap de setmana la 20a edició del seu Mercat Medieval. Per celebrar aquestes dues dècades ininterrompudes, el consistori ha organitzat noves propostes d'activitats, demostracions d'oficis, espectacles, fira de productes d'artesania i d'alimentació i espais de restauració. L'objectiu és repetir l'èxit d'assistència d'anys anteriors, quan es van registrar entre 15.000 i 20.000 visitants.

Entre les activitats de què es podrà gaudir hi ha la falconeria, caravana de ponis, consulta de tarot i jocs de temàtica medieval, photocall medieval a la pineda del Pessebre i una exposició d'armes de l'edat mitjana i d'armes de setge a l'Antic Casino. Com a novetat, s'organitzarà un taller de circ a la plaça de la Constitució a càrrec de Los Herrerita. També hi haurà tallers infantils de dames i cavallers de drap sense cosir, ceràmica amb motlles sigil·lats, molins de farina i tallers medievals diversos a càrrec de Quiràlia. Pel que fa a les demostracions d'oficis, es podrà veure el cisteller Aleix Grifoll i la fusteria medieval de Marcos Pizarro El Druida.