Porta Ferrada tanca amb un 85% d'ocupació

El festival de la Porta Ferrada, a Sant Feliu de Guíxols, ha tancat la seva 57a edició havent rebut 42.380 espectadors, un 10% més que l'any passat i havent assolit un 85% d'ocupació. Aquestes són les dades fetes públiques ahir per la productora The Project, que ha dirigit el festival durant els darrers sis anys. Ara, el festival es troba a l'espera de conèixer la resolució del nou concurs -al qual s'ha tornat a presentar la productora-, per veure qui el gestionarà en el futur.

De moment, però, l'edició de 2019 s'acomiada amb un bon regust de boca. De la trentena d'espectacles de pagament que s'havien programat en els diferents espais del festival -l'Espai Port, el Monestir i el Teatre Municipal-, n'hi va haver quinze que van penjar el cartell d'«entrades esgotades». Es tracta de La Resistencia, Hem de parlar nene, Manolo García, God Save the Queen, Grease Reloaded, El Pot Petit, Jordi Savall & Carlos Núñez, Patti Smith, Manuel Carrasco, Marea, New Order, Solistes Covent Garden, Joan Baez, Melendi i Beret. En alguns casos, com Manolo García, Grease Reloaded i Jordi Savall & Carlos Núñez fins i tot es van haver de programar sessions dobles. En el cas de Carrasco, tanmateix, inicialment s'havia programat al Guíxols Arena però finalment es va haver de traslladar a un recinte més petit com l'Espai Port.

Els responsables de The Project també destaquen la bona acollida que ha tornat a tenir el festival Singlot, dirigit per Andreu Buenafuente i coproduït per El Terrat i The Project, que ha assolit els seus millors registres.

A més de la música, el festival organitza també un seguit d'activitats paral·leles. En aquest marc, ha programat enguany dues exposicions al Monestir: Poetas desafectos, excéntricos remeros, amb pintures, dibuixos i escultures de Manolo García, que va tenir tant d'èxit que va haver de ser prorrogada, i l'exposició de fotografia d'Antonio Jesús García «Che» A Compás, on el fotògraf d'Almeria captura l'essència del flamenc.

També indiquen que han tingut una bona rebuda els onze concerts a la zona Village, que ha continuat oferint sessions musicals abans i després dels concerts.

The Project valora molt positivament el cicle de sis anys al capdavant del festival. «Som una empresa que va agafar el repte de tirar endavant un festival de i per a la ciutat de Sant Feliu de Guíxols, i que en aquests anys ha anat creixent fins arribar on som ara, amb assistències de públic cada cop més nombroses i amb una llista de concerts i artistes de primeríssima línia», afirmen. Per tant, a l'espera de la resolució del nou concurs, opinen que «queda la bona feina feta i la consolidació del projecte».

En aquest sentit, el director de The Project i del festival, Iñaki Martín, creu que «es tanca un cicle que ha aconseguit situar el festival a l'agenda cultural estival de milers de persones sense perdre l'esperit de la programació singular que vam heretar fa sis anys».

Per la seva banda, el regidor del Festival de la Porta Ferrada, Josep Saballs, també s'ha mostrat satisfet amb els resultats d'aquesta edició. «Com ja vam poder valorar en la passada edició amb l'estudi d'impacte econòmic, encarregat a una empresa externa especialitzada, aquest festival té una gran repercussió a l'economia local de la ciutat, i també de la comarca, a banda de ser un gran element de promoció», ha assenyalat.

Per la seva banda, el director artístic, Albert Mallol, es mostra satisfet del nivell aconseguit aquest any. «Hem estat capaços de crear nou públic pel festival sense perdre la seva essència forjada al llarg de 57 edicions. Nits memorables dels concerts exclusius com Patti Smith, Joan Baez, New Order o Melody Gardot, i nits on hem pogut gaudir de delicatessens com Jordi Savall-Carlos Núñez, Ólafur Arnalds o l'estrena de Noé del Malandain Ballet de Biarritz», ha indicat.