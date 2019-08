«Ens agraden les platges petites com Canyelles»

P Què els ha atret cap a la Costa Brava?

R Havíem anat a la costa atlàntica abans i volíem canviar. Havíem estat a Espanya fa molts anys i volíem tornar aquí.

P I quins plans tenen per aquests dies?

R Doncs donar volts pels pobles i anar a la platja. Avui hem vingut aquí a Empúries a visitar les ruïnes.

P Han visitat altres pobles?

R Encara no massa, perquè vam arribar fa tres dies, però tenim pensat fer-ho. Volem anar a veure Girona i també un dia a Barcelona, que no sigui tot platja.

P On s'allotgen?

R En un apartament.

P Quants dies s'hi estaran?

R Dues setmanes.

P Han provat la gastronomia local?

R Sí! Hem menjat molt!

P Quins plats?

R Paella, pernil, llom, aquesta salsitxa que s'assembla molt al xoriç... com es diu?

P La xistorra?

R Sí, exacte! Xistorra! I també hem provat l'alcohol, molta sangria!

P Què és el que més els ha agradat?

R La paella, sens dubte. I la sangria també.

P I tenen alguna platja preferida?

R Ens agraden les platgetes petites, com per exemple ahir, que vam anar a la de Canyelles, per aquí a darrere de Roses, i ens va encantar.