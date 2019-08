Banyoles Rècord de públic a totes les activitats de les Festes d'Agost

Les Festes d'Agost de Banyoles, que es van celebrar de l'11 al 18 d'agost, han consolidat enguany el seu model després de registrar un augment d'assistència a totes les seves activitats. Durant una setmana la vila va acollir una trentena d'activitats per a tots els públics amb propostes musicals com Lildami, 31 Fam, Itaca Band i Joina. També es va celebrar la 10a edició del Carnestoltes d'Estiu. De fet, aquest esdeveniment, juntament amb el concert de Lildami, Biflats i Porto Bello a la plaça Major, van ser les activitats que més públic van atreure.

Després de l'èxit de l'edició, el regidor de Festes, Miquel Cuenca, ha destacat que «la festa petita se'ns ha fet gran» i ha volgut remarcar l'augment de públic en moltes de les activitats que s'han programat aquests dies. «Constatem que ha crescut considerablement l'assistència de públic a les diferents activitats i creiem que, fins i tot en alguns casos, el públic s'ha més que doblat respecte a edicions anteriors», ha assegurat.

En aquest sentit, Cuenca ha recordat que «en els darrers anys s'ha fet una aposta des de l'organització de les Festes d'Agost per retornar-les al centre de la ciutat i reforçar-ne el caràcter participatiu i creiem que aquest esforç s'ha fet més visible que mai aquest any amb propostes d'activitats que han unit diferents generacions en un mateix espai, rejovenint les propostes per arribar a més públics». El gran correfoc, organitzat per Gàrgoles de Foc i amb la participació de diferents colles de diables, la cercavila de gegants i capgrossos, els balls de saló o la cantada d'havaneres que diumenge va posar el punt final a les Festes també han estat actes destacats i concorreguts d'aquestes Festes d'Agost.

Paral·lelament, també s'ha registrat bona afluència de participants en les activitats paral·leles, com la jornada de portes obertes als museus de Banyoles o les visites guiades per descobrir el patrimoni històric i natural de la ciutat. El regidor de Festes ha volgut agrair la col·laboració de totes les entitats i persones que han fet possible les Festes d'Agost i ha destacat que «la seva col·laboració ha estat imprescindible perquè hagin estat un èxit de tots».