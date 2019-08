Els creuers també deixen petjada ecològica

S'ha parlat molt dels avions, però els creuers també deixen la seva petjada ecològica, especialment en forma de combustibles i gasos. L'organització ecologista alemanya Nabu va presentar ahir la seva classificació de creuers per aquest any 2019; que avalua el mercat dels creuers que enllacen diverses ciutats europees i el seu nivell d'emissions contaminants. I els resultats no són massa optimistes: malgrat que han detectat uns «tímids» avanços en la reducció d'emissions contaminants en el conjunt del sector a Europa, la majoria continuen utilitzant combustibles pesats i no han incorporat sistemes eficaços per al tractament de gasos, com els filtres de partícules i els catalitzadors d'òxids de nitrogen. Tot plegat fa que els creuers estiguin deixant una petjada climàtica «especialment preocupant», en paraules d'Ecologistes en Acció. A més, subratllen que Espanya és el país europeu més afectat per la contaminació dels creuers, amb Barcelona i Palma de Mallorca al capdavant. Per això, reclamen una «regulació estricta i obligatòria» d'aquest sector.

«És un escàndol que encara veiem vaixells amb estàndards ambientals que es remunten a dècades enrere», afirma la directora de política climàtica de NABU Hamburg, Malte Siegert. «Les tecnologies per a noves construccions, així com per al recondicionament de les flotes actuals, estan àmpliament disponibles i representen un cost ínfim per als beneficis astronònics que cada any acumulen els quatre oligopolis que controlen el mercat en l'àmbit global», denuncia. Per això, les entitats ecologistes reclamen una regulació urgent que obligui les navilieres a substituir el combustible pesat per combustibles marins.