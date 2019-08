L'art de recuperar instruments medievals a Sant Pere de Rodes

La giga o rabec era un instrument medieval que pot ser considerat com «l'avi» del violí. Servia, sobretot, per acompanyar el cant, ja fos religiós o dels trobadors. Avui ja no se'n troben, però es coneix com era gràcies a la imatgeria i els llibres de l'època. El musicòleg Antoni Madueño, dedicat especialment al repertori medieval, vol recuperar la memòria històrica d'aquest instrument perquè no caigui en l'oblit. I per fer-ho, ha posat en marxa el cicle de Música Medieval a Sant Pere de Rodes, que comptarà amb actuacions i també oferirà dues sessions en què construirà un exemplar d'aquest instrument en directe. Es tracta d'una iniciativa que ja va gaudir d'una molt bona acollida al mateix monestir l'any passat, i que també s'ha celebrat al monestir de Santa Maria de Ripoll. SegonsMadueño, l'objectiu és que aquest tipus de música arribi al gran públic sense perdre, això sí, el rigor històric.

El cicle va començar el diumenge passat amb el concert El cor és un castell, una actuació lírica de trobadors medievals que va tenir lloc a l'església de Santa Helena de Rodes, un paratge exclusiu que només té capacitat per a mig centenar d'espectadors. Demà, el cicle continuarà amb un taller en què Madueño construirà una giga en directe i davant del públic. Segons explica, l'instrument ha estat escollit perquè apareix a la bíblia de Rodes, actualment conservada a la Biblioteca Nacional de París. És gràcies a les il·lustracions que es poden veure en aquest volum que es podrà reconstruir l'instrument, ja que els llibres són l'única manera de conèixer com eren els instruments de l'època medieval.

Madueño explica que l'activitat té una part «científica i intel·lectual» molt important, que és recuperar la memòria d'un instrument històric ja desaparegut. Però, de l'altra, també hi ha la part divulgativa: segons indica Madueño, aquest tipus d'instruments solen tenir un públic reduït, format bàsicament per acadèmics i estudiants de música, però amb activitats com les de Sant Pere de Rodes volen arribar a un públic més ampli, per tal d'oferir-li «una aproximació intel·lectual i emocional» a la música d'aquella època. I, segons subratlla, amb l'experiència de l'any passat ja es va demostrar que podia tenir èxit: «La gent es va emocionar, va recordar familiars a qui els agradava la música medieval... va ser molt bonic i aquest és, precisament, l'esperit del projecte», recorda.



Aprendre cant medieval

A banda de construir la giga -activitat que repetirà el dia 29 d'agost-, el dia 7 de setembre organitzarà un taller de polifonia medieval per tal d'acostar els assistents als cants medievals. Aquell dia, a més, oferirà també un concert amb Lucia Samitier i Arturo Palomares, i tots tres oferirean diverses peces de músiques litúrgiques antigues. A més, els participants en el taller que ho desitgin també podran participar en el concert.

De fet, per a Madueño la participació del públic és molt important, i per això ha explicat que, a partir de la tardor, organitzarà cursos en què els assistents podran aprendre a construir els seus propis instruments. A més, l'entorn també és rellevant per al musicòleg: «Poder treballar a Sant Pere de Rodes, per a un especialista en música medieval, és un privilegi, amb les vistes a davant del mar i totes les facilitats que hi posen», assenyala.

El cicle de músiques medievals a Sant Pere de Rodes es tancarà el dia 11 d'octubre, a les set de la tarda, amb un concert del quartet Mos Azimans, que interpretaran peces del seu primer treball discogràfic, En un Miralh, un treball centrat en cançons del trobador Bernat de Ventadorn i precisament enregistrat al mateix monestir.