«Ara que els nens són adolescents, sortim de festa»

P Des d'on venen?

R De Lió i de llocs diferents de França. Alguns ens vam conèixer aquí, i aquest any hem decidit venir junts.

P Llavors no és el primer cop que venen.

R No, hem vingut diverses vegades a la Costa Brava.

P Sempre al mateix lloc?

R [Zanghieri] Sí, tenim una casa aquí, que és de la meva família, i venim cada any.

P Caben tots en una sola casa?

R No, no! [riuen] Cada família té la seva. En total són tres cases.

P Quins plans tenen per aquestes vacances?

R Doncs estem a Empuriabrava i avui, per exemple, hem vingut aquí a visitar Sant Martí d'Empúries. Cada dia intentem fer alguna cosa nova, com visitar llocs, anar a la platja, provar menjars nous... i sortir de festa cada nit!

P On surten de festa?

R Ens quedem a Empuriabrava, perquè no tenim cotxe i tenim nens.

P I què en fan dels nens mentre surten?

R Són adolescents, així que ja s'espavilen.

P Surten de festa amb vostès?

R [Riuen] Sí!

P Troben que és car estiuejar aquí?

R No és car, però sí que els preus van pujant més i més cada any.

P Si haguessin de triar la seva platja preferida de la Costa Brava, quina seria?

R Crec que depèn del que hi vulguis fer. Hi ha una platja per a cada cosa.