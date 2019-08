Manu Chao fa un concert sorpresa a Empuriabrava

Eren poc més de les nou del vespre de dimecres quan els clients del popular Xiringuito X, de la platja de la Rubina d'Empuriabrava, es van dur una grata sorpresa: Manu Chao agafava la guitarra per oferir un concert de petit format que es va allargar fins aproximadament mitjanit.

El cantant francès d'origen espanyol és molt aficionat a aquest tipus de concerts sorpresa. En el cas del Xiringuito empordanès, només ho sabien alguns dels clients habituals, que van mantenir el secret per tal de poder gaudir de la sorpresa. Altres espectadors se'n van assabentar per casualitat i van dirigir-se a la platja per veure si, efectivament, hi hauria el cantant.

I així va ser. Manu Chao, que últimament es deixa veure molt poc pels escenaris, va oferir un recital íntim que va incloure algunes de les seves peces més conegudes, i que van fer vibrar el públic assistent. Molts d'ells, ho van compartir ràpidament a les xarxes socials.

Manu Chao compta aquest estiu amb material nou després de molt de temps. De fet, feia deu anys que havia publicat el seu darrer àlbum. Ara, però, ha anunciat el seu retorn amb una reeedició del seu primer àlbum, Clandestino, que es publicarà el 30 d'agost i que inclourà també algunes peces noves. De fet, fa poques setmanes va penjar gratuïtament a internet un primer tema, Bloody Bloody Border, que denuncia la situació dels campaments per a migrants als Estats Units.