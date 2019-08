Homenatge a Carmen Amaya amb l'actuació de les seves nebodes

Les bailaoras Mercedes i Karime Amaya, nebodes de Carmen Amaya i residents a Mèxic, actuen aquest vespre, en doble sessió, a Begur. L'actuació forma part del programa del III Festival Homenatge Carmen Amaya, que recorda el seu últim ball, que va tenir lloc a Begur el 24 d'agost de 1963 a l'antiga fàbrica Forgas, i entra dins el marc del XLII Festival de Música de Begur. Mercedes i Karime actuaran al pati de les Escoles Velles, a les 19.30 h i a les 22.30 h. Seguidament, a mitjanit, hi haurà la Festa de la Llum, una proposta gratuïta i oberta a tothom, amb l'actuació de Peret Reyes.

A part de la presència de familiars de Carmen Amaya, el festival, que va començar ahir, porta moltes novetats, entre les quals hi ha l'ampliació d'un a tres dies. Durant les tres nits del festival, el castell de Begur s'il·luminarà de vermell, per commemorar dues efemèrides: la il·luminació del castell per primera vegada en la seva història gràcies a Carmen Amaya amb la recaptació del ball que va fer a la plaça Forgas i el mil·lenari de la primera referència documental de la fortificació. En l'àmbit gastronòmic, s'ha creat el plat Carmen Amaya, que es pot degustar en diversos restaurants del municipi durant l'agost.

Els més cinèfils podran gaudir demà de cinema a la fresca amb la pel·lícula Los Tarantos, que es projectarà a les 22 h en versió original en castellà i subtitulada a l'anglès al pati de les Escoles Velles. Aquesta peça de col·leccionista fou nominada als Oscars com a Millor Pel·lícula Estrangera. Al final de la pel·lícula, els fills del director de la pel·lícula, Francisco Rovira-Beleta, explicaran alguns detalls i anècotes del film.

L'homenatge a la bailaora va començar ahir al vespre al Mas d'en Pinc amb una visita guiada al lloc on Amaya va viure els darrers anys. Després, Mercedes Amaya hi va fer un taller de ball i a la nit hi va haver una sardinada popular per recordar l'anècdota de Carmen Amaya cuinant sardines a la suite imperial Waldorf-Astoria.