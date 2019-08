El festival de Torroella tanca amb un 93,2% d'ocupació

El Festival de Torroella de Montgrí ha posat punt i final a la seva 39a edició després d'haver rebut 11.977 espectadors, la qual cosa significa una ocupació del 93,2%. En cinc dels concerts, a més, s'ha penjat el cartell d'«entrades exhaurides». L'actuació del jove pinanista Giuseppe Andaloro, que va tocar els concerts per a piano número 2 de Beethoven i Rakhmàninov acompanyat per l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Rubén Gimeno, va tancar el festival el passat dijous.

El concert d'Andaloro va ser un dels cinc que va penjar el cartell d'«entrades exhaurides». A més, també van esgotar localitats la proposta de Jordi Savall La ruta de l'esclavatge, organitzada en col·laboració amb el festival Grec de Barcelona; el concert del jove grup de música antiga La Vaghezza; i els concerts de Fabio Biondi i Giangiacomo Pinardo i el duet format pel contratenor Carlos Mena i l'acordionista Iñaki Alberdi, tots dos de la sèrie Singulars Torroella, celebrats en marcs emblemàtics de la població empordanesa i amb programes poc habituals.

«El del Festival de Torroella és un públic melòman i molt inquiet que estima el repertori i l'estimula a descobrir músiques mai escoltades o interpretades en noves versions; per aquest motiu la sèrie Singulars Torroella, estrenada l'edició passada, ha tingut èxit des del primer moment», ha assenyalat la directora del certamen, Montse Faura. Faura destaca com a «molt rellevant» l'estrena a Catalunya de La ruta de l'esclavatge, amb Jordi Savall, la primera residència d'un grup EEEmergint, La Vaghezza, en el marc del festival; la recuperació de patrimoni musical amb la interpertació de tres peces de l'olotí Antoni Soler; la presentació dels duos per a violí i guitarra de Paganina i la tornada de la violinsta Amandine Beyer, entre d'altres.