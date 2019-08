«El viatge amb cotxe des de París és llarg i cansat»

P Com és que han vingut des de França?

R Una amiga de la família té una casa aquí, i ens ha convidat a passar-hi uns dies.

P És la primera vegada que venen?

R Sí, no hi havíem estat mai.

P Quins plans tenen?

R Avui venim a la platja i hi vindrem diversos dies. També hem estat al Museu Dalí de Figueres. Un dia volem anar a Barcelona i jo vull anar a veure el Camp Nou. Llavors, caminem per aquí al poble i visitem llocs propers.

P Han visitat altres pobles de la zona?

R Bé, avui hem vingut fins aquí a Sant Martí d'Empúries, però encara no hem tingut temps de fer gaire res.

P Quants dies estaran per aquí?

R Deu dies. Vam arribar el diumenge, però com que és un viatge amb cotxe molt llarg, el dilluns estàvem molt cansats i vam dormir.

P Ha sortit de festa a la nit?

R No, en realitat no, perquè he vingut amb la família i no tinc ningú per sortir. Però quan soc a casa amb els amics sí que sortim molt! [Riu]

P Han provat el menjar local?

R Sí, una mica tot, des de paella a la sangria i també el marisc. És tot molt bo!

P Troben que la Costa Brava és cara?

R No, en comparació amb França està molt bé. El menjar és prou barat i menjar fora sempre surt una mica més car però val la pena.