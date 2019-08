Gran cercavila a Campllong per celebrar la seva festa major

Campllong està de celebració aquest cap de setmana, amb la seva festa major. Ahir a la tarda va haver-hi la cercavila de gegants, mentre que al vespre es va celebrar el sopar popular i la nit va acabar amb Boogie Woogie. Per avui hi ha prevista missa i en acabar un petit concert a càrrec de Susanna del Saz, mentre que a la tarda hi haurà animació infantil.