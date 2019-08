«L'Escala és gairebé un segon poble per a mi i me l'estimo molt»

L'Escala s'ha convertit en una segona casa per a Joan Dausà (Sant Feliu de Llobregat, 1979), i aquest estiu l'està gaudint d'allò més amb la seva família. El 30 d'agost farà el pregó de la festa major. El cantant Joan Dausà serà l'encarregat de fer el pregó de la Festa Major de l'Escala, el proper 30 d'agost. Dausà té una estreta relació amb el municipi perquè és on passa part de les seves vacances, i es mostra molt il·lusionat a donar el tret de sortida a la celebració.

D'on neix la seva vinculació amb l'Escala?

A l'Escala, últimament, hi venim molt, perquè els pares de la meva parella hi tenen una casa i per nosaltres és una mica el poble d'estiueig, però no només a l'estiu, sinó també a la tardor, l'hivern... venim en molts moments de l'any. Abans hi havia fet algun concert, però ara ja és gairebé un segon poble per mi i me l'estimo molt, la veritat.

Quin és el seu racó preferit del poble?

[Riu] Ostres, però si us ho dic, després la gent es xivarà, no? Però és veritat que un lloc molt bo on estar i banyar-se és la Creu, però no ho digueu gaire, d'acord?

L'ha vist transformar-se, en el temps que fa que ve?

Home, sí que he viscut la gran transformació del passeig, de la zona de davant del mar, tota aquesta construcció de ciment, que té coses bones i dolentes... i la bona és que realment s'ha guanyat una amplitud, que la gent miri cap al mar... de cop és com un aparador preciós per veure la posta de sol i els paisatges que s'ofereixen des de l'Escala, que és un luxe i un privilegi

Ha actuat en diverses ocasions al Portalblau, a les ruïnes d'Empúries... és especial?

Doncs sí, la veritat és que és molt especial. Sempre es creen coses molt boniques i sobretot al Portalblau, amb el concert davant del Cargol... no sé si mai he tocat a un escenari tant i tant a prop de l'aigua. Realment és un dels llocs privilegiats per tocar, un indret meravellós.

Què més li agrada de la resta de la Costa Brava?

M'agrada molt pujar també cap a Cadaqués, perquè hi tinc amics i perquè el poble és preciós, es genera una cosa molt especial. A Begur també hi vaig anar molts anys, de petit, a estiuejar i, per tant, són zones que me les sento molt meves.

Ara que té una filla, també l'hi portarà?

Sí, és clar, perquè ens acompanya a tot arreu. A l'últim concert que vaig fer a l'Escala encara no, perquè no havia nascut, però vindrà al pregó, això segur, i estem passant junts una part de l'estiu a l'Escala.

Es veu diferent l'Escala, l'estiu, la platja... amb ulls d'infant?

La cosa bonica de tenir un fill és que ho tornes a veure tot de nou, com si tu també tornessis a començar, i ara amb la Valentina ho descobrim tot: l'aigua, la sorra, els nens que són a la platja... al final és com tornar a ser nen i tornar a jugar, a descobrir. Tot es veu nou. Ara, per exemple, estem descobrint les formigues, i és molt divertit.

Ara que es prendrà un petit «break» dins la seva carrera, tindrà temps de venir-hi més?

[S'ho pensa] Sí... pensa que hi venim bastant, però com més lliures estiguem en l'àmbit familiar, més que intentarem escapar-nos, perquè aquí l'Escala hi estem molt a gust, la veritat.

S'esperava que li proposessin fer el pregó de la festa major?

No, gens. Va ser una sorpresa, i al principi dius: ostres, però si no sé què puc aportar ni què dir jo en un pregó de festa major en un poble que no és el meu. Per això, el que estic fent ara aquests dies és justament donar-li voltes i pensar què puc dir per aportar alguna cosa interessant en un moment tan important per a la gent del poble. Perquè al final, el pregó és un moment clau, amb la gent que està amb ganes de començar la festa major, a vegades molt atenta de veure què dirà el pregoner o què no dirà, si hi haurà polèmica o no, si serà interessant o no... I això et fa estar una mica atent, nerviós, amb una responsabilitat que em fa il·lusionar. M'ho prenc molt seriosament, la veritat.

Què es poden esperar, els veïns, del seu pregó?

Mira, això no ho sé ni jo, encara. Sí que evidentment parlaré de l'Escala, i per això ara estic una mica rascant amb la gent del poble, pensant, reflexionant... sobre què puc aportar per començar una festa major que tots tenim moltes ganes de viure.