Ahir a la mitjanit la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) va confirmar el segon positiu en la selecció de Luis Enrique, que ha de debutar dilluns a Sevilla a l’Eurocopa en el partit contra Suècia. Primer va ser Sergio Busquets, que està confinat a casa seva. Ara, és Diego Llorente, el defensa central del Leeds.

En un llarg comunicat mèdic, la federació va explicar que «Diego Llorente ha resultat positiu en els últims tests PRC realitzats aquest matí en la concentració de la selecció nacional a Las Rozas». I seguint el mateix protocol que es va utilitzar amb Busquets, el jugador va abandonar passades les 12 de la nit «la concentració de la selecció nacional en un vehicle medicalitzat».

Davant la possibilitat que hi hagués més contagis, Luis Enrique ja va convocar Raúl Albiol, el central del Vila-real, que podria ser l’escollit per suplir Diego Llorente. Mentrestant, com va indicar la federació, «els entrenaments a Las Rozas dels jugadors a la bombolla paral·lela continuaran aquest dimecres a les 11.00 hores a les ordres de Luis Enrique com a resposta als contratemps soferts en els últims dies».