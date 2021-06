La vacunació contra la Covid-19 per part dels jugadors de Luis Enrique, després dels dos positius que hi ha hagut en la selecció espanyola, ha aixecat bastant polèmica a Espanya per si era o no un privilegi que els futbolistes rebessin el tractament saltant-se els criteris de l’administració per rangs d’edat. Tanmateix, en altres països que participen en el torneig els futbolistes ja han rebut la punxada o, com el cas d’Espanya, estan a punt de fer-ho. Aquesta és la situació entre els diferents combinats que disputen l’Eurocopa, que comença aquesta setmana.

El cas d’Itàlia. El Govern transalpí i el Ministeri de Salut van concedir un dret de prioritat als seleccionats, que des del 26 de maig ja tenen administrades les dues dosis de la vacuna, que van rebre en hospitals de Roma i Milà.

El dret a decidir a França. Els jugadors de Didier Deschamps tenen llibertat d’escollir sobre si volen rebre la vacuna o no, segons els mateixos criteris que s’aplica a tota la població francesa. Per tant, la punxada ha sigut a lliure elecció dels futbolistes. Alguns, com Kylian Mbappé, han escenificat a les xarxes socials la seva vacunació. El quadro tècnic dels ‘bleus’ s’ha immunitzat per precaució.

La precaució alemanya. Els jugadors germànics no es troben totalment immunitzats, ja que la majoria ha preferit no rebre cap de les vacunes autoritzades per evitar els efectes secundaris que comporten. No obstant això, alguns ja tenen la primera dosi o estan a punt de rebre-la, tot i que sense fer-se públic els noms.

Polònia, immunitzada. Tots els futbolistes ja estan vacunats. Es va escollir immunitzar-los contra la Covid-19 amb la proposta del laboratori Janssen, en tractar-se d’una monodosi i evitar així una segona punxada.

Rússia i la vacuna local. Les autoritats del país han ofert la vacuna local, l’Sputnik V. Només s’ha fet oficial que l’ha utilitzat el cos tècnic i que els jugadors que ja havien superat la malaltia, com el brasiler nacionalitzat rus Mario Fernandes, no havien sigut immunitzats en disposar d’anticossos.

La situació britànica. Anglaterra, Gal·les i Escòcia han seguit les consignes del Govern londinenc i els criteris de salut britànics. No disposen de cap avantatge per ser futbolistes i representar les seves federacions. Com que la majoria tenen menys de 30 anys, iniciaran la vacunació la setmana que ve que és quan comença l’administració del bacil en aquest rang d’edat.

Bèlgica, gairebé vacunada. En una situació semblant a Espanya, el Govern va acceptar la protecció dels jugadors de Roberto Martínez, tot i que sense que la vacunació fos obligatòria, per això alguns convocats l’han rebutjat.

Els Països Baixos, amb sis rebutjos. A través del Ministeri d’Esports es va oferir la vacunació als futbolistes neerlandesos, tot i que sis la van rebutjar. Es va decidir que la vacunació s’efectués durant la concentració que els Països Baixos va realitzar a Portugal, per evitar efectes secundaris durant la competició.

Turquia, amb Pfizer. Tots els futbolistes, tècnics i auxiliars turcs van rebre al maig les dues dosis de la vacuna Pfizer.

Hongria, Eurocopa i Jocs Olímpics. Ja al gener el Govern hongarès va decidir que tots els esportistes que participarien en grans esdeveniments durant el 2021 poguessin vacunar-se. La mesura va afectar tant els futbolistes com els participants en els pròxims Jocs, per això la majoria de jugadors de l’Eurocopa ja estan vacunats.

Les seleccions no vacunades. La resta d’equips que participen en l’Eurocopa no tenen previst vacunar els futbolistes. En aquesta situació es troben: Dinamarca, Suècia, Finlàndia, Àustria, República Txeca, Eslovàquia, Macedònia del Nord, Croàcia, Suïssa, Portugal i Ucraïna.