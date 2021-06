Després del positiu, i el consegüent aïllament, de Sergio Busquets després de donar positiu per coronavirus, la selecció espanyola ha entrat en una fase inesperada de bogeria, amb la incertesa sobrevolant la concentració de Las Rozas, amb cinc nous internacionals, la sub-21 per fer d’absoluta en l’últim amistós i, més important, pendents tots de les pròximes tandes de test, de possibles noves baixes i que el Govern aprovi la vacunació de l’expedició. De moment, en les proves realitzades aquest dilluns al matí a la selecció absoluta han resultat totes negatives, la primera batalla salvada, però no la guerra. Veient els precedents: des de la colònia de Cañizares fins a l’acomiadament de Lopetegui, el més rar era que l’aproximació de la selecció espanyola, a una Eurocopa ja estranya de per si, no hagués de lidiar amb algunes vicissituds sobrevingudes. I ha sigut el positiu de Busquets el que ha desencadenat la successió d’esdeveniments que ha sumit la concentració d’Espanya en la incertesa.

Els jugadors han deixat d’entrenar en grup, Espanya està bunqueritzada en la seva concentració, confinada a l’espera que de les següents tandes de test no surtin més baixes inesperades per a la selecció. Si no hi ha més positius, divendres és el dia previst perquè la selecció pugui tornar a entrenar-se en grup, el dia que comença l’Eurocopa i a tres dies del debut davant Suècia.

Noves incorporacions

A més de les bales del planter de la selecció, Luis Enrique ha començat a moure fitxa i ha cridat perquè s’incorporin a la concentració (de moment per entrenar-se i viure de forma aïllada respecte a la resta del grup) Rodrigo Moreno (Leeds United), Pablo Fornals (West Ham United), Carlos Soler (València CF), Brais Méndez (RC Celta) i, a última hora de la tarda, Raúl Albiol (Vila-real), tots futuribles substituts de potencials positius, a més de Busquets, que hi hagi entre els 23 inicialment convocats que queden a Las Rozas. Després de la necessitat de fer noves crides, i sense presència de Sergio Ramos, han començat a reverdir les crítiques al seleccionador. Tenia la possibilitat, gràcies a la pandèmia, d’haver convocat 26 futbolistes per a la cita continental, però Luis Enrique només en va cridar 24 i ara només pot substituir els lesionats greus o afectats per la Covid.

De moment, l’única decisió que ha de prendre és si substitueix Busquets, i té de marge fins a 48 hores del primer partit d’Espanya dilluns vinent davant Suècia. Els noms que apareixen venen des de la sub-21 que jugarà davant Lituània, especialment Moncayola o Zubimendi, i l’altra opció seria traslladar Llorente a la nòmina de centrecampistes, tot i que l’atlètic no ha trobat el seu millor nivell en la posició que deixa òrfena el capità, i convocar un lateral dret. Aquí apareixen com a alternatives els noms del barcelonista Mingueza i d’Alejandro Pozo, l’únic convocat per al partit davant Lituània com a part de la selecció sub-21 que no va estar a l’Europeu de la categoria.

La sub-21 davant Lituània i les vacunes

Mentrestant, enmig d’una calma tensa, els jugadors de la sub-21 han interromput les seves vacances per suplir els integrants de l’absoluta en l’amistós d’aquest dimarts davant Lituània, després d’entrenar-se amb nocturnitat després d’haver de passar la seva pròpia tanda de tests. El premi que tindran, després que la UEFA no hagi permès que se suspengui el compromís, és que el partit els comptarà, en els registres oficials, com una internacionalitat absoluta, tot i que amb l’asterisc de la pandèmia.

En l’horitzó de la marabunta s’entreveu una solució que arriba tard i envoltada de polèmica. El Govern aprovarà aquest dimarts, en el marc de la Comissió de Salut Pública, que la selecció de futbol sigui vacunada. Dissabte es va cursar la petició oficial al Ministeri de Sanitat i tota la bombolla de la selecció, entorn de 50 persones, serà immunitzada. L’apressat de la vacunació de l’expedició es revela que la immunització després de la punxada tarda uns dies i la selecció arribarà a l’inici de l’Eurocopa sense immunitzar.