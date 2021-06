José Manuel Franco, president del Consell Superior d’Esports, va confirmar aquest dimarts al matí les notícies filtrades el dia anterior: «La Comissió de Salut Pública decidirà i aquest dimecres estaran tots vacunats», va dir, però a la tarda l’òrgan públic es va inhibir de la decisió, va argumentar que no era competència seva decidir sobre la vacunació de la selecció espanyola de futbol abans de l’Eurocopa i la pilota torna a la teulada de Sanitat, tot mentre s’acosta el torneig i s’esgota el temps. Malgrat el revés inesperat, la decisió està presa i el Govern central autoritzarà la vacunació de la selecció, tot i que s’imposa la precipitació i la nul·la previsió amb què s’ha emprès aquest procés. En qualsevol moment en què s’executi la vacunació, la selecció no arribarà immunitzada al primer partit de l’Eurocopa. «No sabíem els convocats fins al dia 24 de maig. A partir d’aquell dia es va començar a parlar de la necessitat de vacunar els jugadors i divendres es va procedir a la petició oficial», va justificar sense gaire contingut Franco.

La decisió del Govern central ha deixat controvèrsies aquí i allà, entre defensors i detractors d’avançar en l’ordre de vacunació els internacionals absoluts de la selecció de futbol, després que ja es fes una cosa similar amb tots els espanyols que aniran als Jocs Olímpics de Tòquio. «Jo no soc conscient de l’enrenou. El que hem fet és el millor per als nostres jugadors», es va excusar a Radio Marca el president de la Federació, Luis Rubiales, però el cert és que hi ha agitació entre el debat social i la gresca política sobre suposats privilegis.

El pla alternatiu

El pla és que es vacuni tota l’expedició, el cos tècnic de Luis Enrique, els futbolistes citats a la llista inicial de convocats i els sis que conformen l’anomenada bombolla paral·lela creada per respondre davant noves possibles baixes per coronavirus. Els jugadors de la selecció s’estan fent una tanda de tests per detectar el coronavirus cada dia, amb especial tensió després del positiu de Busquets. El primer dia després de la baixa del barcelonista no hi va haver cap positiu, però fins dissabte hi ha risc que n’apareguin de nous.

Per valorar una possible substitució definitiva de Busquets i, sobretot, per tenir recursos davant altres contagis que puguin aparèixer, la selecció ha creat una reserva d’internacionals que ja entrenen a Las Rozas, aïllats de la resta per si han d’incorporar-se al grup, i així estaran fins dissabte, fins que venci el termini de 48 hores abans del debut del dilluns que té Luis Enrique per decidir si substitueix Busquets, o algun altre positiu que pugui aparèixer.

Estar preparats

«Necessitem estar preparats per si tenim un altre contratemps, hem portat més jugadors com a prevenció», va reconèixer José Molina, director esportiu de la Selecció. A partir d’aquest moment, no es podran fer més modificacions a la llista, tret per coronavirus o lesió greu d’un porter. Els últims d’arribar han sigut el porter Kepa Arrizabalaga i el defensa Raúl Albiol; dilluns a la tarda van fer acte de presència els centrecampistes Pablo Fornals i Carlos Soler, a més de l’atacant Rodrigo Moreno i de l’extrem Brais Méndez. «Gràcies. Ha sigut acollonant trucar-vos, però és impossible trobar més predisposició i ganes», els va dir el seleccionador a la seva arribada, abans de dirigir-los al seu primer entrenament, al marge del treball individualitzat que està realitzant la convocatòria principal.

El cas de la selecció espanyola no és únic. Només Polònia, Turquia i Itàlia s’han vacunat al complet, molts països han donat l’opció als seus jugadors i d’altres no els han vacunat. A més, el primer rival dels de Luis Enrique també ha patit dos casos positius, un d’ells de la seva gran estrella, l’extrem de la Juventus Dejan Kulusevski, que no estarà al debut d’Espanya a La Cartuja de Sevilla. Un altre malestar que ronda la selecció és el de l’afició, que primer va tenir el canvi de seu de Bilbao a Sevilla i ara s’ha trobat amb restriccions d’accés a La Cartuja. La UEFA ha anunciat que tots els aficionats, també els vacunats, hauran de presentar a l’entrada una prova PCR negativa realitzada 72 hores abans del partit, o un test d’antígens en les 24 hores precedents.