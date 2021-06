Luis Enrique va assegurar ahir que el migcampista Sergio Busquets, positiu per covid-19 diumenge passat, «estarà a la llista segur» per a l’Eurocopa 2020. El seleccionador espanyol va destacar que el blaugrana és «un dels líders de l’equip» i va dir que està «perfecte, asimptomàtic i molt bé». Al mateix temps, va descartar completament Sergio Ramos. «Segueix en les mateixes circumstàncies de quan vaig donar la llista, no ha canviat per a res», va comentar sobre el central, absent, després que el positiu de Diego Llorente obrís la possibilitat de cridar-lo.

Sí que confia en Busquets. «L’esperaré. No només jo, sinó que l’esperarem tots. Juga amb avantatge, perquè ha estat el primer (a donar positiu) i hi ha temps de sobres. Busquets estarà a la llista segur», va manifestar. A més, va explicar que el migcampista del Barça «està perfecte i és asimptomàtic, la qual cosa ens alegra encara més perquè significa que pot entrenar. Té la seva pauta de treball que està complint rigorosament, està en contacte amb els seus companys i amb l’staff. Es troba de meravella. Diuen que quan un és asimptomàtic té menys càrrega viral i, per tant, esperem que tot quedi en un ensurt. Es troba molt bé», va insistir. Luis Enrique té fins diumenge per presentar la llista i tot apunta que l’inclourà, encara que no pugui jugar dilluns que ve davant Suècia.

Igual que dimecres, tots els jugadors de la selecció espanyola, tant de la llista original com de la bombolla paral·lela, van sotmetre’s ahir a noves proves PCR amb resultats «negatiu», segons va informar la Federació. Finalment al vespre també es va resoldre l’afer de la vacunació. Els membres de la selecció seran immunitzats avui per personal de l’exèrcit mitjançant el subministrament de diferents vacunes «en funció de la situació» de cada integrant de la delegació. La vacunació començarà a les 10.00 a la Ciutat del Futbol de Las Rozas per part d’un equip sanitari de les Forces Armades.