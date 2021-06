Les últimes proves mèdiques realitzades al migcampista danès Christian Eriksen, que dissabte es va desmaiar quan s’havien jugat 43 minuts del partit de l’Eurocopa que la seva selecció estava disputant amb Finlàndia, van donar ahir un resultat positiu. Tot i això, el futbolista continuarà ingressat per precaució. En va parlar ahir Morten Boesen, el metge de la selecció. «He parlat amb ell dues vegades i ha estat en contacte amb els seus companys. Ara mateix està estable, i bé tenint en compte les circumstàncies. Continuarà a l’hospital perquè se li facin més proves, però les que se li han fet fins ara han donat bon resultat».

Boesen va admetre que encara es desconeix el motiu pel qual Eriksen es va desmaiar i que aquest és, en part, pel qual continua hospitalitzat. Deia també que el jugador va patir una aturada cardíaca però que en «poc temps» van aconseguir reanimar-lo. «Va estar mort en algun moment. Als detalls de per què li va passar això no puc respondre. Se n’havia anat i vam haver de començar amb un massatge cardíac i reanimació. Tot va passar molt ràpid. Hi va haver una aturada i va ser reviscut amb una descàrrega». Els seus companys de selecció van rebre el mateix dissabte ajuda d’un equip de psicòlegs per resoldre situacions de crisi i que ahir també han mantingut tots ells una reunió amb els metges. Per calmar els ànims, els futbolistes van mantenir una videotrucada amb el propi Eriksen. Kasper Hjulmand, el seleccionador danès, es va mostrar «orgullós» de la reacció dels seus jugadors. Durant el dia d’avui es tornarà a informar sobre l’estat del migcampista.