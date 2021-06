Els problemes sempre van lligats als debuts de la selecció espanyola en grans competicions. Fa tres anys, a poc d’obrir el Mundial, el canvi d’entrenador al darrer moment, quan Fernando Hierro va suplir Julen Lopetegui. Enguany, els positius de Busquets i Diego Llorente, aquest darrer, al final, fals; i el consegüent grup bombolla que es va formar. Superats tots aquests contratemps, Espanya debuta avui (21.00/Telecinco) a l’Eurocopa contra Suècia a l’estadi de la Cartuja de Sevilla. El seleccionador Luis Enrique va comparèixer ahir a roda de premsa i va detallar que «el pla de partit serà sempre el mateix hi hagi qui hi hagi al davant: intentarem agafar la pilota i fer-la nostra. En atac volem generar moltes ocasions i controlar les transicions del rival. I en defensa bolcarem els nostres jugadors a tres quarts de camp per pressionar i recuperar la pilota». A més va destacar que «hi haurà condicionats però no crec que la calor ho sigui, ja que juguem tard i perquè me n’esperava molta més».

Sense Busquets, Luis Enrique haurà de fer malabars al mig del camp per trobar un pivot defensiu que li pugui donar el rendiment del «5» blaugrana. Els candidats a ocupar aquesta posició són Rodri o Thiago Alcántara. El del City és el futbolista amb unes qualitats físiques i futbolístiques més similars al capità de la selecció. Sense el líder sobre el terreny de joc per avui, a Luis Enrique se li va preguntar per qui ho serà enfront Suècia. «No ens falta lideratge ja que tots els jugadors que estiguin sobre el terreny de joc tenen aquesta habilitat. Jo també soc un líder. Tots els entrenadors ho som per allò bo, com per allò dolent». D’incògnites, aquesta selecció en té moltes: Morata o Gerard Moreno, qui serà la parella de centrals o, el gran debat que sempre envolta l’equip d’ençà el comiat d’Íker Casillas, qui serà el defensor de la porteria. Traient-li ferro a la qüestió, Luis Enrique va respondre amb ironia que per avui «el porter de la selecció serà David De Gea, Robert Sánchez o Unai Simón».

Suècia, per la seva banda, iniciarà el seu camí a l’Eurocopa amb el record del bon paper que va completar al Mundial de Rússia 2018. Va arribar a quarts de final i només Anglaterra va poder amb el combinat de Janne Andersson, que des de 2016 dirigeix amb encert el combinat escandinau. Frustrat el retorn de Zlatan Ibrahimovic, baixa en l’últim moment per lesió, el tècnic ha pogut configurar un equip basat en el col·lectiu i no en l’individualisme. Com Espanya, l’equip suec també ha patit els estralls del coronavirus durant els primers dies de concentració. Un parell de jugadors, l’extrem Deixen Kulusevski i el migcentre Mattias Svanberg, van donar positiu tan sols 48 hores després que Sergio Busquets. Cap dels dos podrà enfrontar-se a Espanya i Andersson espera que Kulusevski pugui incorporar durant el torneig. Svanberg tenia poques opcions de manar al mig del camp, però sense Kulusevski, Suècia perd una bona cama esquerra que des de l’inici, o com a revulsiu, podia aportar moltes coses. A més, Andersson té a dos jugadors tocats que seran dubte: Albin Ekdal i Jens Cajuste.