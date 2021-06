Anglaterra va haver de batre a dos enemics per debutar amb victòria a l’Eurocopa. A Wembley va haver de guanyar la Croàcia de Modric i companyia, un miratge del gran equip que va ser subcampió de l’últim Mundial. També la calor de Londres, que no ajudava a ningú a sentir-se còmode. Se’n va sortir l’equip anglès gràcies a un solitari gol de Raheem Sterling als primers compassos de la segona meitat.

Prescindint d’una defensa de cinc, Anglaterra va fregar el gol fins a dos cops només començar. Bon xut de Foden que no va acabar al fons de la porteria i després Kalvin Phillips feia lluir Livakovic. Quan Croàcia començava a despertar, el temps de descans tallava la seva resurrecció. L’aturada li va venir bé a l’equip de Southgate, que al tornar a la gespa va poder trencar la defensa del seu rival amb una genialitat de Kalvin Phillips. El jugador del Leeds va arribar fins la frontal de l’àrea, on va cedir la pilota perquè Sterling fes l’únic gol d’un partit bastant ensopit. Amb mitja hora per davant, no hi va haver ni sentència ni tampoc remuntada.