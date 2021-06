Aquesta tarda alça el teló segurament el grup més competit i potent de l’Eurocopa. El bombo va emparellar els dos últims vencedors del Mundial, França i Alemanya, amb la vigent campiona del torneig, Portugal, en un grup qualificat per tothom com el de la mort. Hongria surt com a convidada de pedra, en principi, tot i que avui mirarà de donar la sorpresa contra Portugal. Pel vespre quedarà el duel entre alemanys i una selecció francesa que arriba a la cita en un ambient enrarit per una polèmica entre Olivier Giroud i Killian Mbappé arran de l’últim amistós de preparació. Les dues últimes campiones del món, França i Alemanya, debuten avui a l’Eurocopa 2020 en un partit en el qual s’espera un torcebraç entre la lluentor dels francesos, conduïts per Kyllian Mbappé, i l’esperit col·lectiu d’una Alemanya en renovació.

França, per la seva condició de vigent campiona mundial, pel que ha mostrat darrerement i per la seva tremenda plantilla, surt com a favorita en un partit que té molt de clàssic del futbol europeu i mundial. No obstant això, els alemanys, campions mundials al Brasil 2014, solen créixer-se en els tornejos -Rússia 2018 va ser una excepció- i sobretot solen treure el millor de si just davant rivals de gran envergadura. «Sobre el paper França és més forta però només sobre el paper. Ells poden ser tranquil·lament favorits, tenen grans davanters. Nosaltres hem de ser agressius i marcar terreny. Estem preparats», va dir el defensa alemany Antonio Rüdiger en el que pot ser vist com un avís als francesos. El seleccionador francès, Didier Deschamps podria alinear el trident ofensiu de luxe que formen Mbappé, Griezmann i Benzema.

Mentrestant, Portugal comença la defensa del títol continental a la casa del mític Ferenc Puskas, Arena de Budapest, on la selecció magiar aspira a donar la sorpresa, mentre els lusitans han d’assegurar tres punts abans dels durs creus amb Alemanya i França. El partit es disputa a les 18.00 hora local (16.00 GMT) en l’estadi Puskás Aréna de Budapest que, sent l’única seu de la competició amb aforament complet autoritzat, congregarà a més de 60.000 aficionats a les graderies.

Els portuguesos, grans favorits per la victòria, arriben a la capital hongaresa amb la baixa d’un dels jugadors estrella, el lateral del Manchester City Joao Cancelo, que, malgrat estar prèviament vacunat contra la covid-19, va donar positiu en el seu últim test d’antígens. Portugal busca revalidar la condició de vigent campió europeu amb una selecció que manté algunes de les peces fonamentals d’aquell triomf, amb l’incombustible Cristiano Ronaldo al capdavant, els defenses Pepe i José Fonte o el talentós migcampista Joao Moutinho. Al seu costat, amb l’habitual esquema 4-3-3 del seleccionador Fernando Santos, sobresurten noves cares com Bruno Fernandes, líder del Manchester United, el mitja punta de l’Atlètic de Madrid Joao Félix o l’extrem del Liverpool Diogo Jota.