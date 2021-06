Gal·les va superar ahir a la tarda Turquia en un partit molt disputat que no es va decidir fins al final gràcies a un gol de Roberts en l’afegit que va esvair les opcions d’empatar dels turcs. Abans, Ramsey havia obert el marcador i, ja a la segona part, Gareth Bale havia enviat un llançament de penal als núvols. Als últims minuts el setge turc va fer que perillés el triomf dels gal·lesos. Tanmateix, en un contracop Roberts va sentenciar el partit. La victòria deixa Gal·les amb la classificació virtual per a vuitens de final, mentre que Turquia ho té molt complicat per continuar viva perquè necessitaria superar Suïssa per golejada.