La selecció d’Itàlia no va donar opció ahir a la de Suïssa a l’estadi Olímpic de Roma i la va atropellar per 3-0 amb un doblet de Manuel Locatelli i un gol de Ciro Immobile, per convertir-se en el primer equip ja matemàticament classificat per als vuitens de final de l’Eurocopa. Amb un joc atractiu i una defensa impermeable, Itàlia va aconseguir la seva desena victòria consecutiva, totes sense rebre cap gol, i va prolongar el seu moment dolç. Els 16.000 espectadors presents a l’Olímpic, molts d’ells suïssos, van assistir a un nou monòleg d’Itàlia, fidel al seu nou estil amb la circulació de la pilota com a clau. Un equip sòlid, brillant, que somia en gran.

Itàlia va trencar la igualtat amb una excel·lent triangulació entre Locatelli i Berardi que va aprofitar el primer. Va ser el gol que va treure pressió de sobre a una Itàlia que va perdonar almenys dues bones oportunitats per ampliar distàncies abans de la mitja part, primer amb Spinazzola i després amb Immobile. Suïssa seguia amb vida i va tornar després del descans amb agressivitat, en l’intent de trencar la barrera defensiva italiana, però els seus intents no van tenir èxit i van ser castigats als cinc minuts de nou per Locatelli. El migcampista del Sassuolo va controlar la pilota a la frontal de l’àrea i va signar un xut amb l’esquerra creuat que va fulminar Yann Sommer i va desencadenar l’eufòria dels aficionats de Roma.

Va ser un cop psicològic que va deixar tocada Suïssa i Itàlia va seguir creant un enorme volum de joc i oportunitats per fer més voluminós el marcador. Després d’unes oportunitats perdonades per Immobile i Chiesa, els «azzurri» van posar la cirereta al seu partit amb el definitiu 3-0 gràcies a Immobile, davanter del Lazio, amb un míssil des de fora de l’àrea.