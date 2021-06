El Govern britànic permetrà l'entrada sense quarantenes de 2.500 VIPs per a les semifinals i la final de l'Eurocopa a Wembley, amb l'objectiu d'evitar un canvi de seu.

Segons va revelar el diari The Times, els ministres britànics ja estan en converses per a presentar les exempcions a la UEFA que permetran l'entrada d'unes 2.500 persones sense necessitat de realitzar la quarantena obligatòria de 10 dies al Regne Unit.

Això apagaria les amenaces de la UEFA de traslladar la semifinal i la final del torneig a Budapest (Hongria), on a més de capacitat completa en l'estadi, no hi ha requisits d'entrada al país.

La imposició d'aquesta quarantena de deu dies ja li va suposar a Wembley perdre la final de la Lliga de Campions, que es va traslladar a Porto malgrat disputar-la dos equips anglesos.

Per a l'Eurocopa, que alberga vuit partits a Londres, la UEFA, al costat de la federació anglesa, va disposar una sèrie d'exempcions per als treballadors, com, per exemple, els mitjans de comunicació que assistissin als partits, la qual permet abandonar l'allotjament per a acudir a les trobades durant el període de quarantena.