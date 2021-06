La primera de les últimes jornades de la primera fase de l’Eurocopa ha ofert una resolució de grup una mica descafeïnada i amb poca emoció, tot i que amb el partit més animat del torneig. D’una banda, la classificada Itàlia ha guanyat contra la virtualment classificada Gal·les. Malgrat que un empat classificava les dues, el que ha arribat ha estat la tercera victòria italiana en tres partits, un ple a l’abast només de Bèlgica i els Països Baixos, a l’espera de rival entre els aspirants a segon al Grup C: Ucraïna o Àustria. D’altra banda, Turquia, que buscava estirar la seva última opció de ser a vuitens, ha perdut contra una Suïssa que ha segellat el tercer lloc amb quatre punts, cosa que gairebé suposa la classificació, tot i que per un moment s'ha animat a buscar el segon lloc contra uns gal·lesos que han aguantat gràcies al gol turc a l’altre partit.

Itàlia intractable

Plena de rotacions, la selecció italiana ha atacat més i millor i, gairebé al descans i en una pilota aturada, Pessina ha desviat el centre de Verrati per posar per davant els de Mancini i donar-li una mica d’emoció a la lluita per la segona plaça.

Golejada suïssa

Amb un gran cop amb l’esquerra de Seferovic, i un emprenyament considerable en la celebració, Suïssa s'ha situat per davant en una arrencada frenètica de partit, i abans de la mitja hora ha fet el segon amb un altre gran xut, ara de Shaqiri, des de la frontal de l’àrea a l’escaire.

Amb Itàlia guanyant, Suïssa s'ha animat a buscar una golejada per prendre la segona plaça a Gal·les per la diferència de gols, i se’n ha anat al descans quan li faltaven dos gols per aconseguir-ho, entre els seus i els d’Itàlia.