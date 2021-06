Sis aficionats francesos van confondre Budapest amb Bucarest i van viatjar a la capital romanesa en comptes de l'hongaresa, on haurien volgut arribar per veure el França-Hongria del Grup F que es va disputar el dissabte a Budapest, informa aquest dimecres el diari romanès Jurnalul National.

Els sis es van adonar del seu error el mateix dissabte després d'aterrar i agafar un autobús cap al centre, mentre bevien cervesa amb aficionats ucraïnesos desplaçats fins a Bucarest per a l'Ucraïna-Àustria del dilluns (Grup C).

"Veniu de Kíev?", els va preguntar el periodista de Jurnalul National, al que els aficionats van respondre que no, que s'havien equivocat de seu de l'Eurocopa i tenien entrades per a l'Hongria-França que s'havia de jugar al cap d'unes hores al Puskas Arena de la capital hongaresa.

Segona oportunitat

Una vegada conscients del seu error, els sis seguidors dels "Bleus" van decidir quedar-se a Bucarest fins a aquest dimecres, quan França s'enfronta a Budapest a Portugal en l'últim partit del seu grup.

Si queda primera del Grup F, la selecció gal·la jugarà els vuitens de final el 28 de juny a Bucarest. En aquest cas, els sis francesos intentaran comprar una entrada per a veure, aquesta vegada sí, a França en directe en aquesta Eurocopa.

"Té gràcia que sigui la selecció nacional la que vingui on estem nosaltres", va dir Manuel, un dels seguidors dels "bleus", sobre el possible desenllaç de l'equivocació.

"Aprendre més sobre Europa"

Confondre Budapest amb Bucarest no va ser l'únic error d'aquests francesos que treballen junts en una empresa d'informàtica en el seu infortunat viatge a l'est.

Ni les banderes romaneses o l'idioma que parlaven els funcionaris en l'aeroport van fer adonar-se al grup que havien arribat al lloc equivocat a aquests aficionats, que a més van pensar que els seguidors ucraïnesos que agitaven banderes del seu país eren seguidors del rival de França.

"Crèiem que eren aficionats hongaresos que anaven al partit i els hem seguit, pensant que com eren de la ciutat coneixien el camí a l'estadi", va dir un dels francesos sobre com van arribar al barri antic de Bucarest, on finalment van descobrir el seu error i van acabar veient per la tele l'Hongria-França.

"Hem d'aprendre més sobre Europa", va reconèixer un dels integrants del grup.

Michael Jackson

Aquests joves no són els primers a confondre Budapest i Bucarest. La similitud fonètica dels noms de les dues capitals es presta a constants confusions entre els qui les visiten i ha deixat per a la història suculentes anècdotes com la que va protagonitzar el mateix Michael Jackson el 1992.

Abans del seu primer concert en la capital romanesa, el cèlebre cantant estatunidenc va saludar als seus fans des del balcó del Palau del Parlament romanès. "Hola Budapest!", va cridar Michael Jackson davant els seus seguidors romanesos.