La UEFA va assegurar estar "orgullosa de portar els colors de l'arc de Sant Martí, un símbol que promou tot allò en què creu" i que "no és un símbol polític", sinó un signe del seu "ferm compromís amb una societat més diversa i inclusiva".

"És un símbol que promou tot allò en què creiem: una societat més justa i igualitària, tolerant amb tothom, independentment del seu origen, creença o gènere", ha afirmat aquest dimecres.

En un comunicat, ha assenyalat que "alguns han interpretat com a "política" la seva decisió de "rebutjar la petició de la ciutat de Munic d'il·luminar l'estadi de Munic amb els colors de l'arc de Sant Martí per a un partit de l'EURO 2020".

"Per contra, la petició en si era política, vinculada a la presència de la selecció hongaresa de futbol en l'estadi per al partit d'aquesta nit contra Alemanya", va indicar.

Per a la UEFA, "l'arc de Sant Martí no és un símbol polític", sinó un signe del seu "ferm compromís amb una societat més diversa i inclusiva".

El dimarts, la UEFA va rebutjar la sol·licitud de l'alcalde de Munic, Dieter Reiter, d'il·luminar avui l'estadi Allianz Arena amb els colors de l'arc de Sant Martí en el partit de la tercera jornada de la fase de grups entre Alemanya i Hongria i va proposar fer-ho en altres dates.

La petició de l'Ajuntament de Munic, segons la carta que va remetre a la UEFA, estava "motivada per una decisió política que ha estat presa pel parlament hongarès", que va aprovar una normativa que inclou prohibicions com parlar sobre homosexualitat en els programes escolars i que ha estat qualificada de "homòfoba" per l'oposició progressista i per ONG internacionals.

La UEFA va respondre que segons els seus estatuts "és una organització política i religiosament neutral" i que "donat el context polític d'aquesta sol·licitud específica -un missatge dirigit a una decisió presa pel parlament nacional hongarès" havia de rebutjar la sol·licitud.

Malgrat això, va proposar "a la ciutat de Munic il·luminar l'estadi amb els colors de l'arc de Sant Martí el 28 de juny, el Dia de l'Alliberament de Christopher Street, o entre el 3 i el 9 de juliol, que és la setmana del Christopher Street Day a Munic (celebració del dia de l'orgull gai)".

L'organisme va recordar que porta anys unint forces amb els clubs europeus, les seleccions nacionals i els seus jugadors, llançant campanyes i un gran nombre d'activitats en tota Europa per a promoure l'ètica que el futbol ha d'estar obert a tothom.

També va mostrar la seva ferma decisió a exercir el seu paper en el canvi positiu, amb la creença que "la discriminació només pot combatre's en estreta col·laboració amb els altres".

"Com a organisme rector del futbol europeu, la UEFA reconeix que té l'obligació d'unir i coordinar els esforços dels aficionats i les institucions de tota Europa, perquè és responsabilitat de tots eliminar la discriminació del futbol", va insistir.

Entre les seves iniciatives en aquest sentit va recordar el llançament recent de la campanya "Sign for an Equal Game", "que anima als aficionats, jugadors, clubs, federacions nacionals i altres parts implicades en el futbol a unir-se a la lluita contra la discriminació".