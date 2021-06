Jornada marcada per les sorpreses a l’Eurocopa, amb dues de les candidates al títol eliminades. Els Països Baixos de Memphis Depay i companyia van haver de fer les maletes després de perdonar en excés la República Txeca, que va aprofitar l’expulsió de De Ligt per espolsar-se el domini del seu rival i rematar-lo amb els gols de Holes i Schick. Per la seva banda, la vigent campiona del torneig, Portugal, també va caure eliminada als vuitens de final. El botxí, una Bèlgica que en va fer prou amb un gran gol de Thorgan Hazard abans del descans i les intervencions del seu porter, Thibaut Courtois. Queden, per tant, els dos primers partits de quarts de final definits. Itàlia i Bèlgica s’enfrontaran el proper 2 de juliol a Munic. Un dia després, el 3, Bakú acollirà l’enfrontament entre la República Txeca i Dinamarca.

L’eliminació dels Països Baixos s’explica, sobretot, per la targeta vermella que va veure el central De Ligt als deu minuts de la represa per tocar la pilota amb les mans quan era l’últim defensor. Fins llavors, els de Frank de Boer havien sigut molt superiors i havien gaudit d’incomptables ocasions per desnivellar la balança però sense punteria en els metres finals. Just abans de l’expulsió, Malen va tenir l’1-0 a les seves botes però incomprensiblement no se’n va sortir tot sol davant Vaclik. Amb un home més, els txecs van fer valer la superioritat i gràcies als gols de Holes i Schick van certificar el bitllet per als quarts. Allà també hi serà la Bèlgica que entrena el català Robert Martínez, que va treure tot el rèdit possible al gol de Thorgan Hazard al primer acte. Després del descans, va defensar amb ungles i dents un resultat que no es va moure tot i el xut al pal de Guerreiro i una gran rematada de Ruben Dias que va aturar Courtois.