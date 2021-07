Torn per a les semifinals de l’Eurocopa i allà que hi treu el cap la selecció espanyola. Demà, partit contra Itàlia a l’estadi de Wembley, el mateix escenari on va debutar Luis Enrique Martínez com a seleccionador fa gairebé tres anys. El precedent no pot ser més positiu, perquè l’estrena del preparador asturià al capdavant de l’equip, el passat 8 de setembre del 2018, va acabar amb victòria per 1-2 en un partit corresponent a la primera edició de la Lliga de les Nacions.

Encara que Marcus Rashford es va encarregar d’obrir el compte golejador per al conjunt dirigit per Gareth Southgate quan només s’havien disputat deu minuts, Espanya va respondre amb rapidesa i va acabar remuntant aquell partit gràcies a les dianes de Saúl Ñíguez, al minut 12, i de Rodrigo Moreno, passada la mitja hora de joc del primer temps.

Aquella nit, Luis Enrique va comptar amb uns quants futbolistes que actualment formen part de l’expedició que està disputant l’Eurocopa. L’equip inicial va ser el format per De Gea, Carvajal, Ramos, Nacho, Marcos Alonso, Busquets, Saúl Ñíguez, Thiago, Isco, Aspas i Rodrigo, encara que també van acabar jugant Íñigo Martínez, Sergi Roberto i Marco Asensio. Aquell va ser un inici prometedor d’Espanya a la Lliga de les Nacions, encara que no va poder confirmar el seu bon moment perdent, temps després, amb Anglaterra a casa i a Croàcia.

Era el novè partit de la selecció a l’estadi de Wembley, el tercer en la nova instal·lació. El primer enfrontament es remunta a un amistós disputat el 30 de novembre del 1955. Anglaterra va vèncer el conjunt que dirigia Guillermo Eizaguirre per 4-1. Ignacio Ariete va marcar el gol de l’honor.