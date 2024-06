Eurocopa 2024: Les seleccions favorites per emportar-se el títol

Aquest divendres comença l'Eurocopa 2024, amb seu a Alemanya. Totes les competicions, especialment les de K.O., solen ser imprevisibles: equips que tothom posa a les travesses de caure a la primera de canvi, van passant ronda, i d'altres que tenen l'etiqueta de preferits, no passen de la fase de grups.

De totes maneres, abans que el partit inaugural comenci aquest divendres, la gent fa travesses, porres i previsions de com pot anar l'Eurocopa. Quina selecció arribarà més lluny? Quina serà la campiona? Quines són les preferides per a arribar a la final?

Repassem les seleccions que comencen amb l'etiqueta de màximes candidates a emportar-se l'Eurocopa d'Alemanya el 14 de juliol.

Anglaterra

La selecció de Gareth Southgate es va quedar a les portes d'emportar-se l'última Eurocopa, on va perdre a la final amb Itàlia, i torna a la cita europea com una de les preferides al títol. Els Three Lions combinen joventut, com Jude Bellingham i Phil Foden, amb la veterania de Harry Kane i Kyle Walker, creant un dels millors combinats de la seva història i aspirant a aconseguir la seva primera Eurocopa.