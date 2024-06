Guia de l'Eurocopa 2024: grups, partits, seus i format

L'Eurocopa d'Alemanya comença aquest 14 de juny amb un partit entre l'amfitriona Alemanya, i Escòcia, i seguirà amb 30 dies de futbol entre vint-i-quatre combinats nacionals. Després de l'edició atípica de 2021, on es va jugar en diferents països a causa de la pandèmia, el màxim torneig continental torna a la normalitat, amb 10 seus repartides per tot el país.

Les seus

La UEFA ha escollit 10 estadis alemanys per a acollir els partits de l'Eurocopa. Nou d'aquests camps ja van ser seu a la Copa Mundial de 2006 i s'hi ha sumat el Düsseldorf Arena.

El partit inaugural es jugarà al Munich Football Arena, l'estadi del Bayern de Múnic; i la final a l'Olympiastadion Berlin, a la capital alemanya.

Les seus de l'Eurocopa 2024 són:

Olympiastadion Berlin (Berlín)

Cologne Stadium (Colònia)

BVB Stadion Dortmund (Dortmund)

Düsseldorf Arena (Düsseldorf)

Frankfurt Arena (Frankfurt)

Arena AufSchalke (Gelsenkirchen)

Volksparkstadion Hamburg (Hamburg)

Leipzig Stadium (Leipzig)

Munich Football Arena (Múnic)

Stuttgart Arena (Stuttgart)

L'estadi Olímpic de Berlín / Markus Schreiber / AP

Format

El format de la competició és l'habitual: 24 seleccions aspiren a aconseguir la copa, amb un ventall d'equips que surten com a favorites, com França, Anglaterra, Alemanya, Espanya o Portugal. La competició, que comença el divendres 14 de juny, s'inicia amb una fase de sis grups, dels quals es classificaran els dos primers de cada un i els quatre millors tercers. Al final, només dos tercers i els quarts queden eliminats.

A partir d'aquí, la competició continua amb eliminatòries, des de vuitens fins a la final.

El partit inaugural es juga el divendres 14 de juny a les 9 del vespre entre Alemanya i Escòcia. La final se celebrarà un mes després, el 14 de juliol a les 9 del vespre.

Els grups

Grup A

Alemanya, Escòcia, Hongria i Suïssa formen el grup A, on l'amfitriona parteix com a gran favorita del grup i a priori no hauria de tenir grans problemes per a classificar-se com a primera de grup.

Grup B

Un dels grups més complicats, amb Espanya, Croàcia i Itàlia disputant-se el primer lloc i l'Albània de Balliu intentant fer història i superar la fase de grups.

Grup C

Anglaterra és la gran favorita del grup, que s'haurà d'enfrontar a Dinamarca, Eslovènia i Sèrbia per a passar a la següent ronda.

Grup D

Si no hi ha sorpreses, França i Països Baixos parteixen com les més ben posicionades per a la primera i segona posició, però Polònia i Àustria també hi volen dir la seva.

Grup E

La Ucraïna de Tsygankov i Dovbyk haurà de competir amb la renovada Bèlgica, Romania i Eslovàquia per a seguir viu a la competició.

Grup F

L'incombustible Cristiano Ronaldo aspira a aconseguir la seva segona Eurocopa, i per fer-ho, primer haurà de superar a la República Txeca, Geòrgia i Turquia a la fase de grups.

Partits i Horaris

Aquest any, Televisió Espanyola ha obtingut els drets televisius de la competició i es podrà veure íntegrament en obert. El canal públic els oferirà tots, que es podran veure per La 1, Teledeporte o per RTVE Play.

Els partits es jugaran en 3 franges horàries: 15 h, 18 h o 21 h.