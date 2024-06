Modric posa a prova la fiabilitat de 'l'Espanya Futbol Club' de De la Fuente

El majestuós Olímpic de Berlín, estadi que transpira Història (amb majúscules) serà l'escenari on l'Espanya de Luis de la Fuente comprovi el seu calat en una de les Eurocopes més obertes dels darrers temps. El seleccionador d'Haro ha modelat una proposta coral de perfil discret en l'àmbit mediàtic que aspira a ser un club més que una selecció: Espanya Futbol Club.

Una proposta que posa la pilota al centre i que té alguns trets que faran d'Espanya un equip reconeixible amb pilota i sense. La premissa innegociable és superar, o igualar, la intensitat del rival per, des d'aquí imposar el seu talent futbolístic. “Si volem guanyar hem de córrer com un equip petit”, va advertir Rodri als seus companys en una xerrada. Podia haver dit “...hem de córrer com a croats”.

Pedri, més a prop de l'àrea

La pilota ha d'arribar ràpid a les cantonades, on apareixen les dues armes per generar avantatge: el desbordament de Lamine i l'electricitat de Nico Williams. Al davant apareix l'entusiasme d'Álvaro Morata, stakhanovista de l'atac que dóna profunditat amb els seus desmarcaments a l'espai. Pedri, en una versió més bellinghamiana, es deixarà veure més per l'àrea amb Rodri i Fabián, o Mikel Merino per darrere. Amb el realista, el 4-2-3-1 és més marcat i hi ha més equilibri. Amb el sevillà el dibuix tendeix al 4-3-3 i guanya fluïdesa.

Carvajal blindarà la dreta i a l'esquerra l'elecció de De la Fuente delatarà si és més audaç o més cautelós. Si l'elegit és Cucurella, significarà que us inquieta més el croat. Si és Grimaldo, apostarà per defensar-se atacant. Nacho i Le Normand formaran una dupla atípica, dos especialistes defensius que pateixen la primera passada d'un Laporte sense ritme després de 'estiuejar' a Aràbia.

I sense Cubarsí la sortida de pilota encara ponderarà més el protagonisme d'Unai Simón. Sense pilota és un grup solidari en què mai falten les ajudes i que sotmetrà els croats a una pressió asfixiant després de pèrdua. Una selecció jove, versàtil i profunda amb recursos a dalt, però més limitada en defensa.

Els "guerrers" de Modric

Davant, el pitjor rival possible per a una Espanya novata, la ultracompetitiva Croàcia, els “guerrers” de Modric. Veterans de mil batalles que s'adapten a qualsevol entorn de partit amb la naturalitat que li donen "uns automatismes més propis d'un club que no pas d'una selecció", com advertia Pablo Amo, segon de De la Fuente.

Aquesta Croàcia és més complicada que la que s'ha enfrontat a Espanya en els darrers grans tornejos. Modric arriba amb el dipòsit ple després d'una temporada en què Ancelotti li ha donat més minuts de qualitat que no pas volum. I s'hi suma la maduresa de jugadors que han fet un pas endavant com Josko Gvardiol, que es projecta en atac com a lateral, Budimir, Kovacic, Pasalic o Stanisic.

Zlatko Dalic, el seleccionador croat, vella guineu de la pissarra, té trampes preparades. “Espanya et pot matar amb la possessió, però té variants. No hi ha ganes de venjança. Ens van guanyar les dues darreres vegades perquè van ser millors. Volem guanyar, no venjar-nos”, va advertir, malgrat que els va deixar sense títol a la Nations League passada. La seva velocitat a la contra és directament proporcional a la capacitat de filtrar passades de Modric. “El futbol deu aquesta Eurocopa a Luka”, ha dit Rakitic. Frase que ha esdevingut el mantra croat a Alemanya.

Onzes probables

ESPANYA : Unai Simón; Carvajal, Nacho, Le Normand, Grimaldo; Rodrigo, Fabián, Pedri; Lamine Yamal, Nico Williams i Morata.

CROÀCIA : Livakovic; Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Insulsa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Budimir, Majer.

ÀRBITRE : Michael Oliver, anglès

ESTADI Olímpic de Berlín