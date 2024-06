Lamine Yamal té més rècords a l'abast a l'Eurocopa

Lamine Yamal es va convertir davant Croàcia en el jugador més jove a disputar una Eurocopa amb 16 anys i 338 dies. Una fita que quedarà per a la història, però l'internacional espanyol encara pot batre més rècords que semblaven impossibles de superar.

El futbolista d'Espanya és l'únic que ha jugat una Euro amb 16 anys, la resta de futbolistes precoços que van disputar una Eurocopa ja tenien 17 anys com és el cas del polonès Kacper Kozłowski, amb 17 anys i 246 dies, l'anglès Jude Bellingham, amb 17 anys i 349 dies, mentre que amb 18 ja s'hi troben el neerlandès Jetro Willems, amb 18 anys i 71 dies i el mític futbolista belga Enzo Schifo amb 18 anys i 115 dies.

Més jove a marcar

Lamine Yamal té ara altres reptes, a part del més important que és guanyar l'Eurocopa, com és ser el futbolista més jove a marcar. Segons dades de la UEFA, el suís Johan Vonlanthen va ser el golejador més jove en marcar amb 18 anys i 141 dies.

Va ser a l'Eurocopa de Portugal del 2004 quan l'anglès Wayne Rooney va aconseguir el rècord, però Vonlanthen el va superar en el mateix torneig en marcar contra França quatre dies després, en una derrota per 3-1 el 21 de juny.

Futbolista més jove a disputar rondes eliminatòries

El de Mataró té l'oportunitat de desbancar a Jude Bellingham, qui va jugar amb 18 anys i 4 dies l'eliminatòria de vuitens de final de l'última Eurocopa del 2021.

Aquest repte el té pràcticament en la butxaca ja que la victòria davant Croàcia deixa a Espanya a un pas de la següent ronda, amb els partits davant Itàlia i Albània encara per disputar-se.

Wayne Rooney saludant a Sir Bobby Charlton en una imatge d'arxiu / EFE

Rooney torna a ser protagonista ja que ostentava el rècord des de l'Eurocopa de Portugal del 2004. No obstant això, aquesta marca es va superar tres vegades en l'Euro del 2021.

Primer va ser Pedri, que va batre el registre en els vuitens de final d'Espanya davant Croàcia. No obstant això, un dia després, el va superar Jamal Musiala en la derrota d'Alemanya contra Anglaterra per 2-0. Bellingham va superar a tots dos posteriorment amb la victòria d'Anglaterra sobre Ucraïna als quarts de final.

Futbolista més jove a disputar una final

El portuguès Renato Sanches té l'honor de ser el futbolista més jove que va disputar una final de l'Eurocopa a França 2016. Ho va fer amb 18 anys i 328 dies. A més de disputar el partit decisiu es va emportar el títol amb la victòria davant el combinat gal.

Renato Sanches acabava de fitxar pel Bayern, procedent del Benfica i havia aixecat grans expectatives. Des de llavors la seva carrera ha anat descendent i ni tan sols està en la convocatòria de Portugal per a l'actual torneig d'Alemanya.

Renato Sanches amb Joao Félix en un entrenament amb la selecció portuguesa / EFE

El Bayern el va cedir al Swansea i després va seguir el seu periple pel Lille , PSG i Roma sense excessiva fortuna. Malgrat tot, Renato conserva el rècord de ser el futbolista amb menys edat a jugar una final. Aquí el llistó està molt alt per a Lamine Yamal, però Espanya ha demostrat que pot lluitar pel títol amb la seva golejada a Croàcia.

Futbolista més jove a marcar en una final

Lamine podria filar encara més prim i superar a l'italià Pietro Anastas, qui va marcar en una final de l'Eurocopa amb 20 anys i 63 dies. Una volea des de fora de l'àrea va servir perquè Itàlia doblegués a Iugoslàvia en la final de 1968 a Roma.

Anastas va passar a la història per aquest gol i per ser el jugador més car del món quan va arribar a la Juventus procedent del Varese el 1968.

Lamine anteposa l'interès col·lectiu a l'individual, encara que un gust no amarga a ningú. I aconseguir rècords que quedaran per a molts anys és un altre al·licient per a mantenir l'enorme motivació amb la qual ha arribat a la competició d'Alemanya.

De moment, davant Croàcia va donar una assistència sensacional a Carvajal per al tercer gol d'Espanya i ja va deixar el seu segell amb algunes accions individuals pròpies d'un crack mundial.