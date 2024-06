Romania s'acarnissa amb una fràgil Ucraïna i presenta la seva candidatura a revelació de l'Eurocopa

Per a Ucraïna, el partit davant Romania era, més enllà de la importància pròpia d'un debut en una Eurocopa, una qüestió d'orgull. "Representar al meu país en el moment més difícil de la seva història és tot un honor per a tots nosaltres", havia afirmat Sergey Rebrov, el seu entrenador, tan sols una hora abans del xoc. "Volem recordar al món el que estem passant i demostrar que som competitius i continuem sobresortint, fins i tot durant una guerra", va avisar el seu company de fatigues durant tants anys, el llegendari davanter Andriy Shevchenko, ara president de la Federació.

Potser massa responsabilitat per a una selecció que té damunt molts més focus dels que està acostumada. Un context d'autopressió per situacions extraesportives que, si s'ha de jutjar pel resultat, va acabar pesant i del qual es va aprofitar una Romania sòlida i ben plantada, que no va regalar res i va presentar la seva candidatura a revelació de l'Eurocopa. Liderada per un Dennis Man omnipresent, va aprofitar pràcticament cada acostament a la meta de Lunin per a signar una golejada (3-0) que deixa a l'equip que dirigeix Edward Iordanescu amb un peu i mig en les eliminatòries.

I això que, d'inici, el partit semblava que anava a anar per altres rumbs. Valent, Ucraïna va assumir la iniciativa des del primer minut. Amb Artem Dovbyk, pitxitxi de LaLiga, com a clara referència en punta i una ales de molts quirats, amb el seu company al Girona Tsygankov i el jugador del Chelsea Mudryk en les bandes. Volent combinar, sortint des de darrere i buscant als seus extrems, va començar a endinsar-se, sense saber-ho, en la tela d'aranya que va teixir Romania.

Fins que va aparèixer en escena Nicolae Stanciu per a portar al deliri a les desenes de milers de romanesos que omplien les graderies del Allianz Arena de Múnic. A la mitja hora de joc, una mala passada enrere del defensor ucraïnès Matviyenko va obligar a Lunin a refusar de manera defectuosa, acabant la pilota als peus d'un Man que va cedir al capità romanès. Est, des de la frontal i de primeres, va trobar l'esquadra de la porteria ucraïnesa amb un xut inapel·lable.

El gol va confirmar el plantejament d'una Romania pacient, disposada a cedir tot el domini a Ucraïna i refugiar-se en el seu camp a l'espera d'una contra amb la qual matar el partit. A punt van estar d'aconseguir-ho abans del descans Man, amb un tret des de fora de l'àrea que es va enverinar després de colpejar en Sharapenko i va sortir fregant el pal, i el propi Stanciu, que va fregar el gol olímpic en la jugada posterior davant un Lunin dubitatiu després de l'error del punt que va obrir el marcador.

Una sensació de nervis, tant en el porter com en els seus companys, que va ser palpable després de la represa. A penes cinc minuts després de l'inici de la segona part, Marin va posar terra pel mig amb un tret llunyíssim que es va colar per sota de les mans del meta del Reial Madrid. I més encara quan gairebé en la següent jugada, una internada de Man, sens dubte el millor del partit, va ser reblada a la xarxa per Dragus, acabant de sentenciar el xoc.

Dos cops directes al mentó en tot just quatre minuts que van fondre a Ucraïna. Van tractar de reaccionar els nois de Rebrov a la recerca d'un gol que els tornés a ficar en el partit, però Romania no va deixar ni les engrunes. Còmodes fent un pas enrere, replegats deixant córrer el temps, per moments amb una línia de set defenses, l'equip romanès va fer el seu agost recuperant i combinant amb velocitat, sortint a l'estampida.

Així va morir un xoc que deixa a la selecció romanesa en una posició privilegiada per a assaltar els vuitens. Enquadrats en el grup E amb Bèlgica i Eslovàquia, a priori dues seleccions del segon graó, amb tres punts ja en la buchaca i el compte de gols disparada després d'avassallar a Ucraïna, els de Iordanescu buscaran ara certificar la seva presència en la primera ronda de les eliminatòries, fins ara la seva cota més alta en una Eurocopa, aconseguida en l'edició del 2000.