Gundogan i Musiala lideren l'apissonadora alemanya

L'avís d'Alemanya a la primera jornada davant Escòcia (5-1) anava molt de debò. L'amfitriona és una de les grans favorites a emportar-se el trofeu de l'Eurocopa i així ho va confirmar vencent a Hongria. Per joc, resultats i un talent individual descomunal liderat per Musiala i Gundogan, aquesta selecció ho té tot per a assaborir la glòria.

Lluny d'espantar-se després del recital dels germànics en el partit inaugural, els de Marco Rossi van disposar de les millors ocasions en els primers minuts. Una indecisió de Kimmich va obligar a Neuer a reaccionar ràpidament per a evitar el gol d'Hongria només uns segons després del xiulet inicial. Abans d'arribar al minut 10, Bolla també va avisar amb una rematada de volea que va ser desviat a córner.

Alemanya no va trigar a despertar i va respondre ràpidament. Kai Havertz va tenir una de les ocasions més clares del partit, guanyant-li la partida a Orban i rematant des de l'àrea petita, trobant a Gulacsi en el seu camí. En el córner següent, Andrich va caçar una volea que va acabar sent bloquejada per la defensa hongaresa quan ja buscava porteria.

El trident màgic

El domini dels de Nagelsmann va anar creixent alhora que el seu trident màgic a la mitjapunta sumava aparicions. Movent-se amb llibertat per tot el front d'atac, Musiala, Wirtz i Gundogan són tot un arsenal de recursos davant defenses tancades.

Sempre secundats per un Kroos impecable des de la passada per a trobar-los, els tres jugadors tenen tot el que es necessita per a brillar a la mitjapunta: agilitat, visió, una tècnica exquisida... Va ser en aquesta zona on va néixer el gol que va obrir el partit, amb una jugada entre Musiala i Gundogan que, després de la lluita del futbolista del Barça davant Orban, va acabar culminant el del Bayern amb una rematada a la vora de l'àrea petita.

De Neuer al VAR

Malgrat les protestes dels jugadors hongaresos demanant falta de Gundogan, el punt va pujar al marcador. La resposta dels de Marco Rossi va arribar per mitjà del seu millor jugador, Szoboszlai, que va tenir dues grans oportunitats per a anotar.

La primera, amb una rematada llunyana de lliure directe que va obligar a Neuer a volar i la segona, amb una rematada de volea amb l'esquerra dins de l'àrea que Tah va tapar in extremis. Hongria va aconseguir igualar el marcador al caient del descans a pilota parada per mitjà de Roland Sallai, però el punt va ser anul·lat per fora de joc previ.

Gundogol

Ja a la segona part, Nagelsmann va anar fent canvis per a oxigenar a l'equip, donant entrada a Sané i Füllkrug. Els amfitrions insistien a buscar el gol de la tranquil·litat i aquest va acabar arribant amb la participació, de nou, dels seus dos millors jugadors.

Musiala va rebre a la frontal i va netejar la jugada trobant a Mittelstadt en banda esquerra perquè el lateral posés una pilota rasa enrere, un caramel en forma de centre que Gundogan va rematar a la xarxa amb la subtilesa que el caracteritza.

El punt va tancar un triomf que va poder ser més inflat, amb Sané i Fuhrich disposant d'ocasions clares. Alemanya continua impecable en el torneig, amb ple de victòries, set gols a favor i només un en contra en dos partits i un futbol que convida a pensar que estem davant una ferma candidata a tot.