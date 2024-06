"Tant de bo Nico Williams pugui venir al Barça"

Lamine Yamal és el rookie de la selecció i de l'Eurocopa. Amb 16 anys ja és l'estrella que més brilla amb la Roja i alimenta les esperances d'aixecar el títol a Alemanya. El jugador és prudent i primer avisa que no serà gens fàcil tombar Geòrgia als vuitens de final.

El barcelonista ha conversat amb els enviats especials de Prensa Ibérica a la Selva Negra, on ha posat de manifest els seus desitjos amb la selecció i també com valora alguns assumptes relacionats amb el FC Barcelona.

Com se sent abans d’encarar l’hora de la veritat?

Amb molta il·lusió. És el moment que tot jugador desitja, la fase de grups està molt bé, però no serveix de res si no estem igual.

El rival és Geòrgia, l’equip contra el qual va debutar amb Espanya i a més va marcar un gol, això fa encara més especial el partit?

Sempre recordes aquest partit de manera molt especial i amb moltes ganes. Sabem que no serà el mateix que a la fase de classificació de l'Eurocopa que diumenge.

Creu que aquest partit serà més complicat?

Òbviament. Veiem a totes les seleccions que tots els partits són semblants i igualats. Nosaltres anirem amb tot també.

Vostè ha participat en els tres partits de la primera fase, a l'últim va estar a la llotja el director esportiu del FC Barcelona, Deco, van tenir temps de parlar?

No el vaig veure, la veritat.

L’ha sorprès el fitxatge de Guiu pel Chelsea?

Són decisions que pren cadascun. He parlat amb ell i m’ha dit que està bé, de moment està pensant en les vacances. Al final són decisions de cadascun.

La seva aposta ha estat molt diferent, ho ha posat tot al Barça

Ara estic centrat en l’Eurocopa, però sí, estic pensant en el retorn al Barça.

Finalment no va als Jocs, només disputarà l’Eurocopa, tenia pensat només participar un gran torneig aquest estiu?

Porto una càrrega de minuts força gran per la meva edat. He decidit això perquè el primer que venia era l’Eurocopa i volia centrar-me al cent per cent en aquest torneig. No pensava en el següent.

"El més important per guanyar aquest tipus de competicions és ser una família, tenir un gran ambient perquè es nota al camp. Som amics i queda reflectit"

En qualsevol cas, per edat estaria a temps de disputar els següents Jocs Olímpics del 2028 a Los Angeles.

Tinc la sort de ser jove i poder jugar els següents si el seleccionador decideix convocar-me. Ara penso únicament en l'Eurocopa.

El gran ambient que aparentment tenen en la selecció és el real al vestidor?

El més important per guanyar aquest tipus de competicions és ser una família, tenir un gran ambient perquè es nota al camp. Tothom s’adona que som amics i queda reflectit.

Fins i tot es percep la bona relació amb futbolistes de l’etern rival com Carvajal o Joselu.

Això no importa, quan arribem aquí tots som companys i anem a una.

Lamine Yamal, al reportatge concedit a Prensa Ibérica / PABLO GARCÍA / RFEF

Per què Espanya juga tan bé?

Pot tenir-hi a veure que a la Lliga tots juguem al mateix, a tenir la pilota i al final quan arribem aquí és més fàcil. El futbol espanyol sempre ha estat del toc. Estem bé en l’aspecte defensiu i ofensiu. Això és el que després es veu en els partits.

També es percep que a vostè no li pesa el rol de ser, jove com és, un dels jugadors més importants.

Intento sempre ajudar l’equip, donar tot el que tinc i si això ens fa jugar millor, sempre ho faré.

Hi ha rivals com Croàcia que fins i tot posen un dels seus millors jugadors com Gvardiol per marcar-lo.

No només amb mi. Amb qualsevol extrem, els que entren, els que juguem... El rival vol marcar-nos bé.

Al meu barri estan flipant. M'envien molts missatges perquè debutar amb 16 anys és una bogeria, però veure'm en una Eurocopa amb la teva selecció, que és el més important al futbol, és increïble

Quan surt al camp té la intenció principal de gaudir?

És el més important per al meu joc. Quan gaudeixo es nota i és quan millor jugo.

Prova fintes, dribblings... no es talla per a res.

És la versatilitat, que el defensa no sàpiga què faràs en cada jugada, que és el més important.

Què li passa pel cap quan sent els crits d’admiració de la graderia quan fa alguna genialitat?

Quan tinc la pilota no ho sents, és més quan ho fa un altre, que ho escoltes. Estic molt concentrat i no me n’adono.

Lotthar Matthäus, una llegenda del futbol alemany i mundial, va posar per ordre aquests jugadors: Maradona, Messi i Lamine Yamal. Què pensa quan sent un elogi d’aquest tipus?

És un honor que jugadors com Matthaus digui això, però intento centrar-me en el meu joc, ser jo i no comparar-me amb ningú.

Lamine Yamal està molt concentrat per fer una gran Eurocopa / PABLO GARCÍA / RFEF

Està batent tots els rècords de precocitat, ara el que fa més il·lusió és el de ser el campió més jove d'una Eurocopa?

Home, òbviament, tots els rècords individuals estan molt bé, però ser campió d’Europa és un somni amb 16 anys, amb 20 o amb 30, amb els que tinguis i tant de bo.

Què li diuen al barri de Rocafonda?

M’estan secundant molt, m’envien molts missatges perquè, debutar amb 16 anys és una bogeria, però veure’m en una Eurocopa, jugar amb la selecció, que és el més important, tots aquests tornejos és increïble. Estan al·lucinant.

Vaja, una experiència brutal

Sens dubte jugar una Eurocopa amb l'absoluta és increïble.

En aquesta concentració ha fet molta amistat amb Nico Williams. És gràcies a Balde?

Sí, em porto molt bé amb Balde i en la primera convocatòria vaig conèixer Nico i després ens vam fer molt bons amics.

Nico diu que és el seu pare, que aprèn molt d’ell.

Res, li dono una mica de bola perquè es creixi, per donar-li confiança, però ell sap el que hi ha (riu).

En qualsevol cas, quines dues bales que té Espanya!

Ens portem molt bé, al camp es nota també, que estem molt junts, que som molt bons amics, és el més important per tenir la connexió al terreny de joc.

A nivell de clubs, vostè no es pot unir a ell a l'Athletic, només podria ser al...

Sí, és veritat, és així.

Li agradaria que Nico fitxés pel Barça?

Sí, tant de bo que Nico pogués venir al Barça.

El seu aniversari és un dia abans de la final de l'Eurocopa, complir 17 anys el portaria a fer la millor celebració de la seva vida?

Seria el 13 per preparar-nos bé, el 14 per poder començar a celebrar-ho i fer-ho encara més el 15 a Madrid amb l'afició.

El debat del Marroc i Espanya es va crear només pels mitjans. Sempre ho he tingut clar. Volia jugar una Eurocopa i un Mundial i això només ho podia fer amb Espanya

S'ha vist molta comunió entre vostè i l'afició, davant d'Itàlia va alçar els braços perquè cridessin encara més, s'ha guanyat molt aviat els seguidors de la Roja.

És un orgull i una sensació de felicitat que l'afició m'aplaudeix quan m'hi acosto. Que cridin el meu nom és una cosa increïble i els dono les gràcies.

Això que vostè va haver de decidir entre el Marroc i Espanya i va triar Espanya, és una cosa que potser l’afició li està valorant més?

Aquest debat es va crear només als mitjans. Sempre ho he tingut clar i no han existit dubtes. Volia jugar una Eurocopa i un Mundial i això només ho podia fer amb Espanya.

Lamine Yamal celebra una victòria d'Espanya / PABLO GARCÍA / RFEF

I va encertar.

S'està notant, n'estic molt content.

Permeteu-me que li pregunti pel míster, Luis de la Fuente, quines instruccions específiques li dóna?

En ser extrem t'ha de deixar més llibertat, que juguis i gaudeixis. També has de tenir responsabilitats, però que en gaudim.

Se'l veu ara més fort físicament que a principi de temporada, ha seguit algun pla específic per aconseguir-ho?

Quan arribes al primer equip del Barça ho treballes tot, això m'ha ajudat. Encara estic en fase de desenvolupament per la meva edat i s'està notant.

Al final de l'Eurocopa, arriba una altra pretemporada amb Hansi Flick, com veu aquesta nova etapa que s'obre al FC Barcelona?

Els canvis sempre t'aporten il·lusió, tenim moltes ganes d'estar amb el míster, entrenar, jugar i començar la temporada.

I de nou amb gent jove.

S'està fent un canvi de generació, pugem nous jugadors i estem amb molta il·lusió.

Un Barça del planter, de petit que el Barça seguia?

El Barça de Messi, Dani Alves, Xavi, Iniesta, Neymar després, Suárez... tots aquests.