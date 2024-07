Espanya, a fer-la grossa en territori hostil a l'Eurocopa

Espanya juga aquest divendres un partit que pot quedar per a la història. El jove equip de Luis de la Fuente es mesura a l'amfitriona Alemanya amb el bitllet per a les semifinals en joc en un Stuttgart Arena que serà una caldera en contra, tot i que la Roja té les seves pròpies armes per a superar aquesta adversitat.

La principal arma és el seu bon joc. Un futbol obert i descarat, comandat per Lamine Yamal i Nico Williams, amb el que provaran de desbordar a la selecció alemanya, que va començar molt forta amb la golejada davant Escòcia (5-1), però a la resta del torneig ha despertat alguns dubtes.

Tot i això, el seu potencial és inqüestionable amb una defensa sòlida dirigida per Rüdiger i Neuer sota els pals, un artista com Kroos a la medul·lar, Gündogan posant pilotes d'or a la mitja punta, Musiala desequilibrant i Havertz trepitjant l'àrea.

Kross, Rüdiger, Gundogan i Andrich al fial del partit davant Suïssa / MARTIN MEISSNER / AP

El repte és majúscul, però el conjunt de De la Fuente està preparant. La selecció va arribar de puntetes a la competició. Alemanya no la incloïa com a un dels seus possibles rivals en aquesta ronda. Com a prova, fins els passats vuitens cap mitjà de comunicació alemany s'havia desplaçat a la Selva Negra, on es concentra la selecció espanyola.

La majoria creia que el combinat espanyol no seria líder del grup de la mort, amb Itàlia i Croàcia, i que difícilment arribaria als quarts de final.

Aquesta teoria ha estat destrossada pels talentosos futbolistes espanyols, que afronten el duel amb la il·lusió d'uns nens que volen estar el pròxim 14 de juliol disputant la final a Berlín.

Sense perdre en 36 anys

Espanya ho té gairebé tot en contra menys l'estadística. La Roja no perd davant Alemanya en partit oficial des de l'Eurocopa del 1988. Des d'aleshores hi ha hagut cinc enfrontaments, amb un balanç de tres victòries i dos empats.

Els tres triomfs van ser històrics. A la final de l'Europeu del 2008 a Viena va permetre a Espanya aixecar el seu segon títol després del de 1964. El 2010 va ser l'any màgic del Mundial amb el llegendari gol de Puyol a les semifinals a Durban (Sud-àfrica), mentre que el 2021, més que per la seva importància, va arribar un triomf que ha quedat gravat per la seva contundència amb un 6-0 a La Cartuja a la UEFA Nations League.

Els empats van ser també a la UEFA Nations League precisament a Stuttgart en plena pandèmia (1-1) amb un gol in extremis de Gayà i al passat Mundial de Qatar 2022 (1-1) que va servir perquè Espanya avancés, però Alemanya va ser eliminat a la fase de grups.

Lamine Yamal i Jesús Navas, de 16 i 38 anys, es disputen una pilota en un entrenament / PABLO GARCÍA / RFEF

El partit tornarà a disputar-se a Stuttgart. Una ciutat considerada talismà pels alemanys. En els darrers set partits de la Mannschaft en aquesta localitat, el balanç és de sis victòries i un empat. L'Arena no és un estadi tan imponent com pot ser l'Iduna Park de Dortmund, però darrere té el pes de la història.

La Roja tindrà el suport d'uns 7.000 espanyols que intentaran deixar-se notar en un dels gols. L'afició ha acompanyat més que en altres ocasions a la selecció i l'equip ho ha agraït per superar moments d'adversitat com el 0-1 amb què es va posar Geòrgia als vuitens de final.

Arriben tots els jugadors disponibles

A més del bon moment de joc, la principal sort per a Luis de la Fuente és tenir tots els futbolistes disponibles. Laporte, Nacho, Ayoze i Navas van tenir problemes durant el torneig, però ja estan totalment recuperats.

També estan amb les piles carregades els joves que potser no estan acostumats a tanta exigència en poc temps. Aquest és el cas de Lamine Yamal amb només 16 anys o de Nico Williams, amb 21 anys, però que no ha tingut presència als grans escenaris del futbol europeu.

Nico Williams en una acció del partit contra Geòrgia / EFE

Nico és la gran joia que és a l'aparador del futbol mundial. Lamine Yamal és inassolible per a qualsevol amb la seva clàusula de 200 milions d'euros, però el petit dels Williams està tenint una participació tan rutilant que els 58 milions d'euros de la seva clàusula semblen una ganga. El Barça somia amb el seu fitxatge un cop hagi solucionat el 'fair play' financer.

El partit no pot tenir més al·licients i Alemanya es paralitzarà a partir de les 18.00 h per seguir un duel a tot o res. Està en joc passar de la felicitat absoluta o rebre una garrotada molt dura per al perdedor, sobretot en el cas alemany. Espanya, com a mínim, ha posat la llavor per al futur amb un grup de futbolistes amb enorme potencial.