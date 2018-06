El carsharing ha arribat per quedar-se

Si en alguna cosa coincideixen els experts és que en el futur el vehicle serà compartit. El concepte de propietat que regna avui dia al món de l´automòbil donarà pas a la multipropietat, el cotxe multiusuari, o l´anomenat carsharing, que ja està creixent a passos gegants a tot el món i especialment al nostre país.

Com el seu nom indica, es tracta d´un servei que consisteix a compartir un vehicle mitjançant una senzilla aplicació a través de l´smartphone. Per utilitzar aquest servei tan sols cal registrar-se i vincular un compte en la qual es carregarà l´import per utilització, que en la majoria de casos es calcula sobre la base del temps de desplaçament. Un cop registrat, tan sols queda buscar el vehicle més proper per geolocalització i sol·licitar el seu ús. Al mateix smartphone arribarà un codi de desbloqueig per poder accedir i arrencar l´automòbil. Un cop completat el recorregut, i segons cada empresa, s´haurà de retornar el cotxe al punt d´inici o buscar un buit on aparcar-lo correctament. La condició elèctrica de la majoria d´aquests vehicles els permet portar l´etiqueta Eco, per la qual cosa podrà deixar-se sense cost en àrees d´estacionament restringit.

El carsharing té múltiples avantatges, tant a individualment com col·lectivament. La primera i més evident és la possibilitat d´estalviar-se l´alt cost d´un cotxe en propietat si aquest servei compleix les necessitats bàsiques de transport. Estem parlant en tot cas de persones que recorren pocs quilòmetres a l´any amb cotxe i la majoria són per ciutat. Cal tenir en compte que no només es tracta del cost d´adquisició del vehicle sinó també del de carburant o càrrega elèctrica, assegurança i manteniment, que és a càrrec de l´empresa de carsharing. I si a tot això s´hi afegeix que els costos d´utilització d´aquests serveis són molt assequibles, s´obté una manera de transport molt accessible per a tot tipus de públics, la qual cosa explica que la majoria dels seus usuaris siguin clients joves.

Un altre gran avantatge que té aquest servei té a veure amb l´aspecte mediambiental, ja que un sol vehicle pot donar servei a múltiples usuaris. La utilització individual del cotxe suposa una enorme emissió de gasos contaminants a l´atmosfera, que es redueix dràsticament amb el cotxe compartit, i encara més si, com és el cas de la majoria dels models de carsharing, són de propulsió elèctrica. Compartir cotxe també disminueix notablement l´intens trànsit a les ciutats, a més d´alliberar espais d´aparcament perquè estan en constant moviment; al contrari que els cotxes particulars, que passen la major part del dia parats.

Aquesta inactivitat és especialment negativa per a les empreses, que sempre busquen la màxima productivitat possible. Per aquest motiu, algunes companyies de carsharing també ofereixen preus i serveis especials per a empreses. L´entitat que hi estigui interessada pot registrar amb l´aplicació mòbil tants empleats com desitgi, de manera que aquests poden accedir a tota la flota de cotxes compartits mitjançant un únic compte. A més, i com en el cas dels particulars, l´estalvi en carburant, manteniment del vehicle i assegurances, és un gran avantatge per a les empreses tant econòmicament com a logísticament.

Però el transport compartit no és territori exclusiu del cotxe, ja que existeixen companyies que ofereixen el mateix servei però amb motos, bicicletes i fins i tot ja hi ha companyies que estan pensant a engegar-ho amb patinets elèctrics. Com diem, les motos ofereixen el mateix modus operandi que els cotxes però amb la peculiaritat d´incloure en l´operació els cascos necessaris per poder circular de manera segura.