Kymco e-bikes: sensacions elèctriques

L´electricitat s´ha consolidat com un dels factors clau de la nova mobilitat. I el món de les dues rodes n´és plenament conscient. I un clar exemple és el pas fet per un dels principals protagonistes del mercat. La signatura taiwanesa Kymco ha iniciat un nou projecte paral·lel al de la seva reeixida gamma d´escúters amb el llançament del seu catàleg d´'e-bikes'.

Es tracta de tres bicicletes elèctriques cent per cent urbanes d´alta gamma, amb tecnologia pròpia i desenvolupades per la marca en els seus centres de producció. Una oferta composta per dos models equipats amb una transmissió de 10 velocitats i doble suspensió; les Kymco B i Kymco Q, mentre que la tercera, la Q Lite, compta amb un sistema de monovelocitat.

Els principals components que equipen aquestes tres bicicletes elèctriques –motor, bateria, controlador i quadre– compten amb el suport d´un exhaustiu procés de desenvolupament específic per part de Kymco. En els tres casos es recorre a un motor de només 4 quilos de pes que ofereix una potència de 250 W/44v, amb sensors de velocitat, assistència de pedaleig i parell.

El sistema de pedaleig assistit, denominat Biactron, suposa el major desenvolupament propi de la marca i constitueix el principal avantatge competitiu, ja que permet una acceleració ràpida i silenciosa al costat d´un parell elevat i suau en qualsevol marxa. No en va, durant la prova realitzada amb els tres models, resultava totalment inapreciable el so del seu motor elèctric, amb l´afegit del confort de marxa que això suposa. Una comoditat a la qual també contribueixen de manera directa una més que encertada ergonomia gràcies a detalls com el manillar elevat que equipen aquestes tres e-bikes.

La funció d´assistència elèctrica al pedaleig funciona fins que s´assoleixen els 25 km/h. Una velocitat més que suficient per circular per traçats urbans amb total facilitat i soltesa. Per gestionar aquesta assistència, l´usuari disposa d´un ordinador de bord mòbil des d´on es poden seleccionar tres nivells de potència. A més, des d´aquest mateix dispositiu es pot bloquejar la roda del darrere a manera d´antirobatori.

El motor està instal·lat directament en el rodet de la roda del darrere, i això fa que la potència es transmeti directament al pneumàtic, sense produir el desgast extra en alguns components com la cadena, canvis i pinyons.

El seu equip de bateries de Ió Liti d´última generació (cèl·lules 18650 LG/Samsung), de 360 Wh, 2,7 quilos, es pot carregar al complet en 4,1 hores i ofereix una autonomia de prop de 90 km per a un usuari de 75 quilos i una conducció normal. A més, aquestes bateries es presenten amb tres particularitats diferenciadores; són extraïbles i portàtils amb possibilitat de ser recarregades muntades a la bicicleta o fora d´ella, compten amb un sistema de regeneració quan es circula entre 35 km/h i 40 km/h i estan protegides amb un pany antirobatori.