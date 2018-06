Pila de combustible: Un futur basat en l'hidrogen

Dins del cada vegada més ampli ventall d´opcions als combustibles tradicionals, l´hidrogen es postula com un dels escollits pels fabricants d´automòbils atès el seu gran potencial de desenvolupament. Aquest element químic gasós està sent objecte d´estudi per part de destacades empreses, principalment d´origen oriental, que han decidit obrir una via alternativa de recerca a la de l´electricitat endollable, el gas natural o el gas liquat del petroli com a substituts de la gasolina i el gasoil, que mouen la pràctica totalitat del parc automobilístic mundial.

La utilització de l´hidrogen va íntimament unida a la tecnologia de la denominada pila de combustible. Després del procés electroquímic que es provoca en barrejar l´hidrogen i l´oxigen, es desprèn energia que s´emmagatzema a les bateries que componen l´anomenada pila o cèl·lula de combustible (fuel cell, en la seva nomenclatura anglesa), on es genera l´electricitat que, fet i fet, propulsa el vehicle.

Una reacció coneguda com a combustió i en la qual l´hidrogen actua com a combustible, amb l´avantatge d´emetre vapor d´aigua, en lloc dels tan perjudicials CO2, principal destructor de la capa d´ozó, o les partícules en suspensió i NOx, que s´acumulen, principalment, als grans nuclis urbans.



Un nou pas cap a l´electrificació



Així doncs, els vehicles que utilitzen aquesta tecnologia no deixen de ser automòbils elèctrics però amb la particularitat que es nodreixen de la seva pròpia electricitat a través d´un procés de creació i trasllat d´aquesta mateixa energia, en la qual participen l´hidrogen, la pila de combustible, com a creadora de l´energia, i la bateria que subministra l´electricitat al motor elèctric que mou el cotxe. I tot això amb les úniques emissions del vapor d´aigua que surt del tub d´escapament.

Una estratègia de contínua electrificació a la qual ja s´han sumat la totalitat de fabricants del sector, i en la qual alguns d´ells han incorporat l´hidrogen com a combustible. Aquest és el cas de les companyies japoneses Toyota i Honda, a més del coreà Hyundai, firmes que fins i tot tenen unitats de producció, ja a la venda en alguns mercat europeus, que fan de la tecnologia de la pila de combustible tota una realitat.

Mentre els Toyota Mirai i Honda Clarity Fuel Cell ja han començat a rodar per les carreteres, el Nexo de Hyundai es presenta com la propera incorporació a un mercat encara per descobrir per l´usuari. Després de l´experiència acumulada per la firma coreana amb les versions FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle) dels ix35 i Tucson, el Nexo suposa un pas més en el desenvolupament d´aquest sistema de propulsió basat en l´hidrogen. Un model amb el qual Hyundai assegura haver avançat notablement en matèria d´autonomia i rendiment respecte dels seus antecessors.

No obstant això, el camí que queda per recórrer a l´hidrogen encara és llarg. La falta d´infraestructures per recarregar el vehicle (hidrogeneres) és el principal escull, davant el qual es troba aquesta tecnologia "neta". A més a més, el desconeixement que en tenen els conductors en termes d´eficiència, prestacions, seguretat i accessibilitat, el situen en una encara feble posició de cara al gran públic. Un escenari que en el futur variarà si tenim en compte l´abundància que hi ha d´hidrogen en comparació de les reserves de combustibles fòssils tradicionals.