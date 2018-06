Rènting per a particulars: canvi de mentalitat

El concepte de la propietat és un dels més arrelats entre els consumidors, especialment entre els espanyols. I aquesta afirmació encara adquireix una major força en el terreny de l´automòbil, en el qual la decisió de compra es veu clarament influenciada la majoria de vegades per qüestions més passionals que racionals. Una situació que està en procés de canvi.

El panorama de la compra d´un vehicle es troba immers en un procés de canvi que modificarà de manera radical la percepció de l´usuari respecte al seu futur cotxe. En una societat com l´actual, en què es busca la immediatesa, flexibilitat i facilitat de canvi en tot tipus de serveis, l´automòbil busca el seu lloc per oferir una nova alternativa de mobilitat perfectament adaptable a les necessitats i economies de gran part dels conductors.

L´anomenat 'rènting per a particulars' ha irromput amb una notable força en el mercat, fins al punt de comptar amb una àmplia gamma de propostes provinents tant del mateix sector bancari com dels fabricants d´automòbils. Una alternativa a la compra tradicional que, en la majoria dels casos, es tradueix en notables avantatges de tot tipus per a l´usuari.

Concebuda en un principi com una eina financera, amb avantatges fiscals per a empreses i treballadors autònoms, el rènting ha restat allunyat del gran consumidor. Fins ara. En l´actualitat, aquest sector ha experimentat una profunda evolució per adaptar-se al conductor particular i cobrir les seves necessitats de mobilitat, despreocupant-lo de tot tipus de gestions, impostos i operacions de manteniment o reparació del vehicle.



Una quota més



El notable creixement experimentat pel rènting en el mercat dels particulars es basa en la simplicitat d´un procés de lloguer de "tot inclòs" que s´aconsegueix mitjançant el pagament d´una quota fixa mensual en un temps estipulat, com si d´un contracte de telefonia o qualsevol altre servei es tractés.

La totalitat de fórmules existents se centren en el pagament d´una quantitat pactada, que inclou l´ús del vehicle durant un període de temps que sol oscil·lar entre els 12 i els 36 mesos, amb un quilometratge també fixat, i en el qual s´inclouen totes les despeses que envolten la pertinença d´un cotxe; impostos, assegurança a tot risc amb o sense franquícia, reparacions, operacions de manteniment, canvi de pneumàtics i, principalment, l´important desemborsament que suposa la compra del mateix.

A més, aquesta opció destaca per la flexibilitat que ofereix al client, en comptar, en la majoria dels casos, amb la possibilitat de passar a tenir el cotxe en propietat, tornar-lo o continuar amb el pagament de noves quotes i estrenar un altre vehicle.

Mentrestant, les mateixes marques han decidit apostar per oferir els seus propis serveis de rènting específics, als quals afegeixen prestacions específiques que contribueixen a augmentar el seu atractiu. Entre d´altres, l´augment de les garanties oficials del vehicle, atenció personalitzada per als seus usuaris en matèria de compres, serveis d´aparcacotxes o conductors i fins i tot aplicacions per a mòbils personalitzades mitjançant les quals fins i tot es pot compartir el vehicle amb altres usuaris a distància.