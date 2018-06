La conquesta de les gammes 'ECO'

Dièsel o gasolina?... La clàssica pregunta davant la compra d´un cotxe ha incrementat les seves alternatives des de l´aparició dels vehicles ecològics. No hi ha firma automobilística que no compti ja, o estigui a punt d´incorporar, un cotxe amb propulsions alternatives o complementàries als clàssics combustibles.

Aquesta nova oferta es compon bàsicament de dos tipus de cotxes: electrificats i propulsats per gas. Entre els primers trobem els híbrids, híbrids endollables i elèctrics purs, mentre que en la segona opció s´ofereixen els GLP (Gas Liquat de Petroli) i GNC (Gas Natural Comprimit).



Un nou corrent



Els cotxes electrificats, ja siguin híbrids convencionals, híbrids endollables –també coneguts com PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle)–, o elèctrics purs, comparteixen una mateixa base ja que tots utilitzen un o diversos propulsors elèctrics alimentats amb bateries.

Els híbrids convencionals són a dia d´avui la principal alternativa electrificada als cotxes amb motor de combustió interna per tres raons: ser els primers a arribar al mercat, són els més econòmics, i no precisen d´un punt de recàrrega. Utilitzen un motor de combustió secundat per un o diversos propulsors elèctrics. Aquests últims s´alimenten de bateries que es recarreguen única i exclusivament mitjançant frenades regeneratives o amb el mateix motor tèrmic fent a la vegada de generador.

Amb les bateries completament carregades, un cotxe híbrid pot recórrer uns dos quilòmetres en manera 100% elèctrica, si bé aquesta no és la seva principal funció. La seva comesa és la de donar suport al motor de combustió per reduir els consums quan més es necessita: en les sortides des d´aturat i les recuperacions. En ser les situacions en què més consum de combustible es necessita, aquest es veu notablement reduït, sent aquesta un dels principals avan¬tatges del cotxe híbrid al costat del menor cost de manteniment, a causa de la senzillesa dels motors elèctrics i a la gran absència de peces de desgast. Per tot això els cotxes híbrids són especialment recomanables per a aquells que facin un intens ús del mateix per ciutat.



Híbrids endollables



Els vehicles híbrids endollables o PHEV són en essència iguals que els híbrids convencionals, però amb dos afegits: compten amb un major nombre de bateries que li aporten una elevada autonomia elèctrica i una presa de recàrrega perquè aquestes es puguin carregar a través de la xarxa elèctrica. Per a això, aquests cotxes disposen d´una presa especial amb la qual es recarreguen les bateries, ja sigui mitjançant un endoll convencional o amb un lloc de càrrega específic que redueix notablement els temps d´espera. Per descomptat, i igual que els híbrids convencionals, les bateries també es recarreguen amb les frenades regeneratives i amb el motor de combustió.

Aquest tipus de vehicles poden oferir una autonomia cent per cent elèctrica d´entorn de 40 quilòmetres. Gràcies a aquesta capacitat els PHEV ofereixen unes increïbles xifres de consum que en alguns es redueixen a tan sols 1,5 l/100 km. Però, això sí, aquest registre només serveix per als primers cent quilòmetres, ja que en passar aquesta distància la xifra de consum comença a ascendir significativament. Amb tot l´anteriorment descrit, podem dir que els híbrids endollables sumen al caràcter urbanita dels híbrids convencionals una major eficiència en trams interurbans.



Elèctrics purs



Com el seu nom indica, la tercera variant són els 100% elèctrics, és a dir, aquells que no tenen motor de combustió i es propulsen únicament amb unitats elèctriques. Per suplir aquesta absència disposen d´una major càrrega de bateries, que brinden una autonomia de 300 km en el millor dels casos.

El principal avantatge d´aquests vehicles és el seu baix cost d´utilització i el seu caràcter ecològic, mentre que el seu principal desavantatge són els pocs llocs de recàrrega ràpida disponible avui dia i la llarga durada d´aquesta maniobra.

A tot gas

Com a alternativa als cotxes electrificats trobem aquells que utilitzen el gas com a combustible primari. La principal diferència amb els electrificats, és que no fan servir un motor secundari o alternatiu, sinó que és el mateix propulsor de combustió el que funciona amb el gas com a combustible principal. Aquest s´emmagatzema en un tanc específic i apart del de gasolina, de manera que amb la combinació de tots dos s´obté una autonomia excepcional que pot superar àmpliament els 1.000 quilòmetres.

Però aquest no és ni de bon tros l´únic avantatge dels cotxes de gas. També destaca la seva gran eficiència i economia d´ús. Tant el Gas Liquat de Petroli com el Gas Natural Comprimit són més eficients que la gasolina o el gasoil, per la qual cosa amb una menor quantitat es pot recórrer una major distància, sense perdre cap de la prestacions del mateix motor. A això cal sumar, a més, que tant el GLP com el GNC són notablement més barats que la gasolina i el dièsel, per la qual cosa estarà estalviant a cada proveïment.

I parlant precisament del repostatge, arriba el que és el principal avantatge respecte als cotxes electrificats. I és que no només la maniobra és tan o més ràpida que la tradicional dels sortidors gasolina i dièsel, sinó que a més es té en l´actualitat una xarxa de distribució molt àmplia, de manera que al contrari dels elèctrics, no hi ha cap dificultat a l´hora de proveir-se de GLP o GNC per gaudir de tots els avantatges ecològics d´aquests carburants alternatius.