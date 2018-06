"Potser en el futur conduir de manera manual serà un hobby com avui pot ser muntar a cavall"

La revolució està en marxa. Tant les ciutats com la indústria de l´automòbil ja s´han posat les piles per a un canvi sense precedents en la mobilitat urbana. Ha arribat el moment de la mobilitat compartida, intel·ligent i elèctrica. L´aplicació de les noves tecnologies al sector automobilístic està permetent el desenvolupament dels primers models de "cotxes connectats".

A Sevilla, el Hub de Movilidad Conectada, busca i impulsa idees innovadores en aquest camp, per "trobar una manera de moure´ns més eficient, més ràpida, més econòmica i més sostenible per al medi ambient", com afirma Ana García Benítez, responsable de Comunicació i Comunitats del hub.

- Què és i quins objectius té el Hub de Movilidad Conectada?

El Hub de Movilitat Conectada és un actor que busca ajudar a accelerar el canvi cap a una mobilitat més sostenible reivindicant la innovació que fan les start-up en aquest sector. No som una acceleradora a l´ús, sinó un canal d´acceleració que aporta els recursos especialitzats necessaris per donar suport a aquestes start-up en totes les etapes. Ho fem a través del desenvolupament de programes d´Open Innovation i recerca activa de finançament per a les més de 60 start-up que treballen actualment amb nosaltres.

Entre les start-up amb les quals treballem des dels seus inicis podem destacar projectes com el de logística d´última milla, Mission Box, o el servei de mobilitat compartida en entorns rurals, Local Terminal o l´start-up de Xesol Innovation, que desenvolupa tecnologia de visió artificial per a vehicles autònoms.

- Què és el vehicle connectat?

El vehicle connectat és el que genera dades i és capaç de connectar-se tant amb el conductor com amb altres vehicles que circulen al seu al voltant, com amb la infraestructura que l´envolta (semàfors, per exemple). El desenvolupament tecnològic està experimentant una escalada molt gran en el sector i es calcula que el 2020 el 50% dels vehicles al món estiguin connectats.

- Quina és la seva situació actual i futura a Espanya?

L´arribada del 5G suposarà un gran impuls i, a més, tenim projectes que estan treballant en comunicacions entre vehicles (conegut com V2V) i les infraestructures (V2I) mitjançant xarxes wifi de curt abast, i alhora veiem com els sistemes operatius i plataformes embarcades avancen ràpidament per poder gestionar de manera eficient tota aquesta informació. Però és cert que no serveix de res la tecnologia si les administracions no avancen en paral·lel.

Al nostre país, la DGT és un dels organismes que està progressant més ràpid a escala europea des del punt de vista regulatori. A més, tenim un avantatge, i és que la normativa espanyola no impedeix expressament la circulació dels vehicles autònoms, per exemple, la qual cosa permet que s´avanci en aquest terreny i Espanya pugui ser un lloc de proves. Per exemple, ja hi ha un corredor al nord que permet fer proves de funcions connectivitat i autònoms i participem en projectes com el Concorda o el projecte Autopilot.

- El vehicle de tota la vida està obsolet? Per què?

Per descomptat. El cotxe va ser l´invent més important del segle XX, però avui dia és un element totalment ineficient. Un cotxe privat s´utilitza de mitjana tan sol el 4% de la seva vida útil, el 96% restant està parat. Això no té sentit. Per no esmentar el greu problema de contaminació que patim a les ciutats així com la gran quantitat d´accidents que es registren diàriament (es calcula que 3.500 persones moren cada dia al món en relació amb accidents de trànsit).

- Quins beneficis es deriven de l´ús del vehicle connectat i com afectarà la nostra conducció?

La manera com ens movem ha de canviar de forma radical i el cotxe connectat respon a moltes d´aquestes qüestions juntament amb altres tendències que evolucionen de manera paral·lela, com és ara el cotxe autònom amb ADAS (sistema avançat d´assistència al conductor), el cotxe elèctric i la mobilitat compartida. Cada vegada més, la tecnologia permet que els nostres trajectes siguin més segurs i eficients i estem més oberts a utilitzar altres opcions de mobilitat que s´allunyen del tradicional ús del vehicle privat com són el carsharing, motosharing o el bikesharing. Al final, la mobilitat ha de ser un servei, en què n paguem per ús i puguem escollir el mitjà de transport que més s´adapti al moment i a la necessitat sense dependre exclusivament del nostre cotxe. Aquest és l´usuari multimodal cap al qual evolucionen les ciutats.

- Al mercat espanyol hi ha una tradicional preferència pel vehicle en propietat, el vehicle connectat canviarà aquesta tendència?

Ja ho està fent. En un informe recentment publicat per l´escola ISDI que estudiava els hàbits de transport a Madrid i a Barcelona es mostrava una dada reveladora: el 35% dels ciutadans contracta els nous serveis digitals de mobilitat urbana. En aquestes ciutats cada vegada s´utilitzen més serveis digitals com Cabify, Uber, Car2go, MyTaxi o Cooltra. I això creixerà, perquè el ciutadà cada vegada més exigeix serveis de transport que li permetin flexibilitat i molta llibertat de moviment, i això el cotxe privat no t´ho ofereix moltes vegades.

- Diuen que el 2030 serà comú veure vehicles totalment autònoms circulant pels carrers. Serà així?

L´evolució natural del cotxe connectat és el cotxe autònom, en què el vehicle no únicament és capaç d´emetre i rebre informació del que l´envolta, sinó que és capaç d´interpretar-la i actuar en conseqüència. Encara queda molt per avançar. Hi ha els qui són més optimistes i creuen que arribarà en pocs anys i els qui són més conservadors en aquest sentit. Jo crec que en entorns controlats com ara aeroports, pàrquings, centres comercials o autopistes els veurem relativament d´aquí a poc temps. Les ciutats suposen un entorn molt més complex i per tant es necessitarà més temps d´aprenentatge.

- El març va morir el primer vianant atropellat per un cotxe autònom, com creuen que podria afectar aquest succés a l´adopció del cotxe autònom?

Sabíem que això podia passar. La tecnologia no és perfecta i està en procés d´aprenentatge. És cert que aquest fet va ser molt desafortunat i cal seguir treballant per acostar-nos a la màxima seguretat possible. La tecnologia actual de manteniment de carril (no cal que anem al vehicle autònom) ja prevé l´11% d´accidents, segons un estudi fet als Estats Units. És a dir, ja estem experimentant els avantatges de tenir cotxes més intel·ligents.

- Arribarà un moment en què no faci falta treure´s el permís de conduir?

Probablement sí. Potser en un futur més llunyà conduir de manera manual serà un hobby com avui pot ser muntar a cavall. Abans el cavall era el mitjà de transport i aprendre a muntar era una necessitat, avui és una afició. Qui diu que conduir no es convertirà en alguna cosa semblant i que existiran espais especialment adaptats per a això? A ningú li agrada conduir en un embús o passar-se interminables minuts buscant aparcament.