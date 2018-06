Jordi Roca crea un gelat amb forma d'«smartphone» i gust de iogurt, llima i regalèssia

Amb forma d´smartphone i gust de iogurt, llima i regalèssia. Així és el nou gelat que ha dissenyat Jordi Roca, pastisser del restaurant El Celler de Can Roca, per a les seves gelateries Rocambolesc, presents a Girona, Barcelona, Madrid i Alacant.

De color blanc, el gelat porta a més el logotip de BBVA, l´entitat bancària amb la qual els germans Roca col·laboren des del 2013 en diversos projectes, i l´«app» de la qual va ser proclamada l´any passat com la millor aplicació bancària del món per la consultora Forrester Research (aquest any ha obtingut el mateix reconeixement a nivell europeu).

L´anomenat Icephone se suma així a la proposta de polos de Rocambolesc, en la qual també hi ha productes tan diversos com el Rocanas (que reprodueix el nas del mateix Jordi Roca), Helado Oscuro (inspirat en Darth Vader), El cul de la lleona (un homenatge al popular monument gironí), De Primera (que commemora l´ascens del Girona FC a Primera Divisió), Mà (d´un prsonatge de Joc de trons) o Velencoco (dedicat al model de Tossa de Mar Andrés Velencoso).

Jordi Roca explicava ahir que a l´hora d´afrontar aquesta creació com a reconeixement a l´aplicació bancària per a smartphones del BBVA, es va plantejar «quins són els valors que caracteritzen una entitat com el BBVA, i quins són els sabors que els podrien transmetre millor».

En aquest sentit, va comentar que per a ell un banc com aquest «proporciona d´una banda una seguretat als seus clients, però al mateix temps els permet innovar, portar a terme projectes diversos».

A l´hora de traslladar aquestes idees als sabors, Roca assenyalava que «el iogurt actua molt bé com a fil conductor del concepte perquè té un punt dolç i àcid, per la qual cosa és amable al gust, i la llima i la regalèssia li aporten aquests tocs que el fan diferent».

El resum de tot plegat, per al pastisser gironí, és un gelat amb les aromes volàtils, fresques i estimulants de la llima, un iogurt que aporta aquesta nota làctia, àcida i dolça, i fa de lligam entre gustos, i la regalèssia, que Roca identifica amb la sensació de nostàlgia, infància i origen. «Són sabors que conviden a somiar, però amb els peus a terra, arrelats, en l´origen», concreta.

L´elaboració del gelat, com la de tots els altres de Rocambolesc, es fa de manera artesanal en l´obrador de què disposen al barri de Taialà de Girona, molt a prop del Celler de Can Roca. Alejandra Rivas, responsable de les gelateries amb Jordi Roca, detallava que «la forma especial dels polos que fem ens obliga a emmotllar-los i desemmotllar-los un a un, de manera manual».

Jordi Roca és el protagonista del vídeo promocional del gelat, de to humorístic, en el qual apareix en un paper d´investigador i després portant el seu nou producte a la seu corporativa de BBVA a Madrid. De fet, Madrid tindrà una segona gelateria Rocambolesc, segons van avançar ahir Roca i Rivas, que no descarten que en el futur la xarxa s´ampliï amb nous establiments, fins i tot fora de l´Estat espanyol.