Olot planteja especialitzar els seus premis literaris incloent teatre o còmic

Els premis literaris Ciutat d'Olot no s'han convocat aquest any. En el seu lloc s'ha convocat una taula d'experts per reflexionar sobre el futur dels guardons, que encara no tenen clara la seva continuïtat.

En la jornada, celebrada ahir a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa, no es va arribar a conclusions vinculants, però es van plantejar línies de futur com ara que, en el cas de reprendre els premis, aquests tinguin una especialització i incorporin apartats cin ara el teatre o el còmic.

Els ponents principals de l'acte van ser Montse Ayats, presidenta de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana; Guillem-Jordi Graells, membre i expresident de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana; Oriol Izquierdo, professor de llengua, literatura i humanitats de la Facultat de Comunicació Blanquerna-Universitat Ramon Llull, i Albert Soler, cap de l'Àrea de Serveis a les Persones l'Ajuntament de Granollers.

Entre les alternatives als premi, es va plantejar oferir beques de creació per permetre als escriptors centrar-se únicament en l'escriptura. Una de les possibilitats apuntada és que la residència Faber fos un altre dels agents que es vinculés a aquest estímul a la creació.

Els premis es van crear l'any 1967 en un context en què escriure en català i publicar era pràcticament una cursa d'obstacles. Els guardons van arribar a tenir aleshores un ressò nacional que s'havia perdut en les darreres edicions.

La intenció és que d'aquesta jornada de reflexió en surti un document final que haurà de servir de base a l'Ajuntament d'Olot per prendre les decisions oportunes.

Els ponents van coincidir a valorar l'«alta qualitat» de les obres literàries distingides amb els Premis Literaris Ciutat d'Olot.

Un altre aspecte destacat és que la creació passa un bon moment, com ho demostra el fet que actualment es publiquen 8.000 títols anuals en català, dels quals 750 corresponen a premis literaris.