El Celler de Can Roca aspira a tornar a ocupar el primer lloc de la llista «Restaurant»

Bilbao acull aquesta nit la gala «The World's 50 Best», on es farà pública la llista més popular de millors restaurants del món. El gironí Celler de Can Roca, que porta una dècada entre els millors, aspira a recuperar el tron perdut l'any 2016. En diferents rànquings internacionals fets públics aquest any, com el d'Elite Travellers o el d'Opinionated About Dining (OAD), el restaurant dels germans Roca ha patit un lleuger retrocés. No obstant, lectors de revistes gastronòmiques especialitzades, com 7 Caníbales, aposten perquè el Celler tornarà al primer lloc.

El restaurant dels germans Roca ocupa actualment la tercera posició, per sota de l'Osteria Francescana, de Mòdena, que ocupa el segon lloc i l'Eleven Madison Park, de Daniel Humm, situat a Nova York, i que l'any passat es va situar com el millor restaurant del món de la llista. La quarta posició de la llista va ser l'any passat per al francès Mirazur i la cinquena posició per al Central, de Lima. Tots ells també estaran molt pendents de la gala d'aquesta nit, que podria donar lloc a sorpreses.

Les llistes «acaben sent injustes perquè no hi caben tots els qui mereixerien ser-hi, però ajuden a donar visibilitat», afirmava diumenge el xef gironí Joan Roca, en una trobada que va tenir lloc com a prèvia de l'entrega, a Sant Sebastià. «Encara que pretengui prendre distància, aquesta gala és important. Portem nou anys entre els cinc primers, i dues vegades hem estat el número 1. Venim tranquils i que sigui el que Déu vulgui», va afegir el xef del Celler de Can Roca.